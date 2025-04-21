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Kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol... Değeri tam 400 milyon TL: İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'da yasa dışı yollarla getirdikleri ilaçları el altından satmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 400 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

Kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol... Değeri tam 400 milyon TL: İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla ilaç kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bazı kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışından ülkeye ilaç soktuklarını, bu ilaçların ise merdiven altı yerlerde tutulduğunu, buralardan piyasaya sürüldüğünü saptadı.

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KANSER, DİYABET, EPİLEPSİ...

Çalışmaların ardından Fatih ve Ümraniye ilçelerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilaçları ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ilaçlar arasında ithalatı yalnızca hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel ilaçlarında olduğu tespit edildi.

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3 GÖZALTI

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ilaç
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