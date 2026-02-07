HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları

Kanada’da gerçekleştirilen çığır açıcı iki yeni klinik araştırma, tıp dünyasında "crapsules" (dışkı kapsülleri) olarak bilinen yöntemin, kanser ilaçlarının toksik yan etkilerini azalttığını ve tedaviye yanıt verme oranını şaşırtıcı bir şekilde artırdığını ortaya koydu.

Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları
Gökçen Kökden

Modern tıbbın kanserle mücadelesinde en büyük engellerden biri, vücudun tedaviye verdiği sert tepkiler ve ilaç direnciydi. Ancak Nature Medicine dergisinde yayımlanan son veriler çözümün bağırsak florasında saklı olabileceğini gösteriyor.

Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları 1

Dondurularak kurutulmuş dışkı maddesi içeren Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu (FMT) hapları, böbrek, akciğer ve cilt kanseri tedavisinde oyunun kurallarını yeniden yazmaya aday.

ŞİDDETLİ YAN ETKİLER HAFİFLETİLDİ

Londra Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma Enstitüsü (LHSCRI) tarafından yürütülen araştırmanın ilk aşamasında, ileri evre böbrek kanseri hastaları mercek altına alındı. Standart immünoterapi tedavisi gören hastalarda sıklıkla görülen şiddetli kolit ve ishal, tedavinin yarıda kesilmesine neden olabiliyor.

Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları 2

Bilim insanları, 20 hastadan alınan verileri analiz ettiğinde şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı: Kişiselleştirilmiş FMT (dışkı nakli) tedavisi, immünoterapinin neden olduğu şiddetli yan etkileri hafifletmeyi başardı. LHSCRI bilim insanı Saman Maleki, bu gelişmeyi oyun değiştirici olarak nitelendirerek, "Toksik yan etkileri azaltıp hastaların tedavilerini tamamlamalarını sağlayabilirsek, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde etkileyebiliriz" dedi.

AKCİĞER VE MELANOM KANSERİNDE ŞAŞIRTICI İSTATİSTİKLER

Araştırmanın Montreal Üniversitesi Hastane Araştırma Merkezi (CRCHUM) tarafından yürütülen ikinci ayağı ise tedavinin etkinliğini ele aldı. Sonuçlar, "dışkı haplarının" sadece yan etkileri azaltmakla kalmayıp, vücudun kanserle savaşma kapasitesini de artırdığını kanıtladı.

Akciğer Kanseri: İmmünoterapi ile birlikte FMT tedavisi gören hastaların %80'i tedaviye olumlu yanıt verdi. Sadece immünoterapi alanlarda bu oran %39-45 seviyesinde kaldı.

Melanom (Cilt Kanseri): FMT desteği alan hastaların %75'i iyileşme belirtileri gösterirken, standart tedavi grubunda bu oran %50-58 arasındaydı.

Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları 3

Dr. Arielle Elkrief, bu başarının altında yatan mekanizmayı, "zararlı bakterilerin eliminasyonu" olarak açıklıyor. Sağlıklı donörlerden alınan ve kapsül haline getirilen dışkı örnekleri, hastanın bağırsak mikrobiyotasını (bağırsak florasını) yeniden düzenleyerek bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve yok etmesine yardımcı oluyor.

SIRADA MEME VE PANKREAS KANSERİ VAR

Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları 4

Bu kapsüllerin kullanımı kulağa alışılmadık gelse de, yöntem aslında 1958'den beri insanlarda, yaklaşık 100 yıldır ise hayvanlarda kullanılıyor. Hatta 2022 yılında FDA, ölümcül C. diff enfeksiyonu için FMT tedavisini resmen onayladı.

Bilim insanlarının şimdiki hedefi ise bu yöntemi meme ve pankreas kanserinde denemek. Bilim insanları, bu doğal yöntemin hastaların yaşam kalitesini artırırken ömürlerini uzatmasını umuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamsi bu defa şaşırttı: Tezgahlar yeniden şenlendiHamsi bu defa şaşırttı: Tezgahlar yeniden şenlendi
Kulp'ta tehlike oluşturan tümsekler düzeltildiKulp'ta tehlike oluşturan tümsekler düzeltildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kanser sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.