Kanser tedavisinde beklenmedik kahraman: Dışkı hapları

Modern tıbbın kanserle mücadelesinde en büyük engellerden biri, vücudun tedaviye verdiği sert tepkiler ve ilaç direnciydi. Ancak Nature Medicine dergisinde yayımlanan son veriler çözümün bağırsak florasında saklı olabileceğini gösteriyor.

Dondurularak kurutulmuş dışkı maddesi içeren Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu (FMT) hapları, böbrek, akciğer ve cilt kanseri tedavisinde oyunun kurallarını yeniden yazmaya aday.

ŞİDDETLİ YAN ETKİLER HAFİFLETİLDİ

Londra Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma Enstitüsü (LHSCRI) tarafından yürütülen araştırmanın ilk aşamasında, ileri evre böbrek kanseri hastaları mercek altına alındı. Standart immünoterapi tedavisi gören hastalarda sıklıkla görülen şiddetli kolit ve ishal, tedavinin yarıda kesilmesine neden olabiliyor.

Bilim insanları, 20 hastadan alınan verileri analiz ettiğinde şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı: Kişiselleştirilmiş FMT (dışkı nakli) tedavisi, immünoterapinin neden olduğu şiddetli yan etkileri hafifletmeyi başardı. LHSCRI bilim insanı Saman Maleki, bu gelişmeyi oyun değiştirici olarak nitelendirerek, "Toksik yan etkileri azaltıp hastaların tedavilerini tamamlamalarını sağlayabilirsek, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde etkileyebiliriz" dedi.

AKCİĞER VE MELANOM KANSERİNDE ŞAŞIRTICI İSTATİSTİKLER

Araştırmanın Montreal Üniversitesi Hastane Araştırma Merkezi (CRCHUM) tarafından yürütülen ikinci ayağı ise tedavinin etkinliğini ele aldı. Sonuçlar, "dışkı haplarının" sadece yan etkileri azaltmakla kalmayıp, vücudun kanserle savaşma kapasitesini de artırdığını kanıtladı.

Akciğer Kanseri: İmmünoterapi ile birlikte FMT tedavisi gören hastaların %80'i tedaviye olumlu yanıt verdi. Sadece immünoterapi alanlarda bu oran %39-45 seviyesinde kaldı.

Melanom (Cilt Kanseri): FMT desteği alan hastaların %75'i iyileşme belirtileri gösterirken, standart tedavi grubunda bu oran %50-58 arasındaydı.

Dr. Arielle Elkrief, bu başarının altında yatan mekanizmayı, "zararlı bakterilerin eliminasyonu" olarak açıklıyor. Sağlıklı donörlerden alınan ve kapsül haline getirilen dışkı örnekleri, hastanın bağırsak mikrobiyotasını (bağırsak florasını) yeniden düzenleyerek bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasına ve yok etmesine yardımcı oluyor.

SIRADA MEME VE PANKREAS KANSERİ VAR

Bu kapsüllerin kullanımı kulağa alışılmadık gelse de, yöntem aslında 1958'den beri insanlarda, yaklaşık 100 yıldır ise hayvanlarda kullanılıyor. Hatta 2022 yılında FDA, ölümcül C. diff enfeksiyonu için FMT tedavisini resmen onayladı.

Bilim insanlarının şimdiki hedefi ise bu yöntemi meme ve pankreas kanserinde denemek. Bilim insanları, bu doğal yöntemin hastaların yaşam kalitesini artırırken ömürlerini uzatmasını umuyor.