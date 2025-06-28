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Kanser tedavisinde çığır açmıştı: Akıllı ilaç dönemi Türkiye’de başlıyor: 3 yılda üretilecek…

Türkiye, savunma sanayinde yerli ve milli atılımlarını sağlık sektörüne taşıyor. Kanser tedavisinde çığır açan akıllı ilaçların yerli üretimi için çalışmalar hız kazandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Burak Civelek, Türkiye’nin bu alanda yeterli altyapıya sahip olduğunu ve 3-4 yıl içinde yerli akıllı ilaçların üretilebileceğini müjdeledi. Detaylar haberimizde...

Kanser tedavisinde çığır açmıştı: Akıllı ilaç dönemi Türkiye’de başlıyor: 3 yılda üretilecek…
Sedef Karatay

Türkiye Sağlık Enstitüleri Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Burak Civelek açıklamalarda bulundu. Klasik kemoterapi ilaçlarından farklı olarak yüksek teknolojiyle geliştirilen akıllı ilaçlar, kanser hücrelerini hedef alarak yan etkileri en aza indiriyor ve daha kalıcı tedavi imkanı sunuyor.

Akciğer, cilt ve böbrek tümörleri gibi birçok kanser türünde etkili olan bu ilaçlar, artık Türkiye’de yerli imkanlarla üretilecek. Araştırma ve geliştirme süreçleri, özel laboratuvarlarda titizlikle yürütülüyor.

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ÜRETİM SÜRECİ: 3-4 YILDA YERLİ İLAÇ

Bir akıllı ilacın sıfırdan geliştirilmesi 10-12 yıl sürebiliyor. Ancak halihazırda yurt dışından ithal edilen ve kullanımı onaylanmış bir ilacın Türkiye’de üretilmesi, 3-4 yıl gibi daha kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Prof. Dr. Civelek, sürecin detaylarını CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada şu şekilde özetledi: “Önce hücre serilerinde, ardından hayvan modellerinde ve son olarak sınırlı ve geniş insan gruplarında etkinliğini göstermeniz gerekiyor. Ürünün yüksek miktarlarda üretilebilmesi için güçlü üretim tesislerine ihtiyaç var. Ayrıca bu üretimin kaliteden ödün vermeden yapılması şart.”

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TÜRKİYE’NİN ALTYAPISI YETERLİ Mİ?

Prof. Dr. Civelek, Türkiye’nin akıllı ilaç üretimi için gerekli bilimsel ve teknik altyapıya sahip olduğunu vurguladı: “Özellikle bazı akciğer, cilt ve böbrek tümörlerinde akıllı ilaçlar oldukça etkin şekilde kullanılıyor. Türkiye’de bu ilaçları geliştirebilecek bilim insanlarımız da, üniversitelerimiz de, bu süreci yürütecek otorite de mevcut.”

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HEDEF: KÜRESEL TİCARİ BAŞARI

Yerli akıllı ilaç projeleri, sadece sağlık alanında bağımsızlık değil, aynı zamanda ekonomik katma değer yaratmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Civelek, “Özel sektördeki bazı firmalarımız ilk yerli ilaçları üretmek üzere. Hedefimiz yalnızca bu ilaçları ülkemizde üretmek değil, aynı zamanda yurt dışında da ticari başarı elde eden bir ülke haline gelmek” dedi.

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kanser ilaç kanser belirtileri
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