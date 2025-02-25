Kanserde devrim yaratacak adım: Yeni aşı tam iyileşme sağlıyor... 9 hasta tedavi edildi!

Yale Üniversitesi, kanser tedavisinde devrim yaratacak bir başarıya imza attı! Yapılan deneysel çalışma, kişiye özel geliştirilen bir kanser aşısının 9 böbrek kanseri hastasında tüm tümörleri yok ettiğini ortaya koydu. Üç yıl süresince takip edilen hastalarda kanserin geri dönmediği tespit edildi.

Dailymail'de yer alan habere göre, Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, cerrahi müdahale sonrası kalan kanser hücrelerini hedef alarak sağlıklı dokuları korudu ve tümörleri yok etti. Aşı, her hastanın biyolojik özelliklerine özel olarak tasarlanarak bağışıklık sisteminin yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok etmesini sağladı.

BÖBREK KANSERİNE KARŞI YENİ BİR UMUT

Böbrek kanserinin ölümcül türlerinden biri olan berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC) için geliştirilen bu aşı, kanserin geri dönüşünü tamamen engellemeyi başardı. Aşı, bağışıklık sisteminin kanserle ilişkili mutasyonların yüzde 65’ine kadarını tanıyıp tepki vermesini sağladı ve ciddi yan etkiler göstermedi.

Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, “Amacımız bağışıklık sistemini doğrudan kanser hücrelerine yönlendirmekti. Bu aşı, her hasta için özel olarak hazırlandı" dedi.

DEVRİM YARATABİLİR

Yale Üniversitesi tarafından yapılan bu önemli çalışma, kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Şu an aşının etkinliği daha geniş çaplı testlerle doğrulanmaya devam ediyor. Eğer başarılı olursa, bu tedavi kanserle mücadelede devrim yaratacak bir adım olabilir.