Kanseri önlemede yeni umut: kereviz tohumu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Arş. Gör. Sena Davran Bulut yürütücülüğünde, Doç. Dr. Hasan Ufuk Çelebioğlu ile Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Hacı Ali Döndaş’ın danışmanlığını yaptığı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"Kereviz Tohumu Ekstraktı ve Apigeninin Lacticaseibacillus rhamnosus GG Probiyotik Bakterisi ile Oluşturdukları Sinbiyotik Kombinasyonun Kolorektal Kanser Üzerindeki Farmabiyotik Potansiyeli" başlıklı proje ile bitki özleri ve fenolik birleşiklerin, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olan probiyotikler ile sinbiyotik kombinasyonlarının formülasyonları incelenecek. Bu formülasyonların kolorektal kanser üzerindeki iyileştirici etkileri araştırılacak. Yenilikçi ve kapsamlı yöntemlerin kullanılacağı projeye, BARÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Yavuz Erden ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Naciye Yaktubay Döndaş araştırmacı olarak katkı sağlayacak.

KEREVİZ TOHUMUNUN SAĞLIK ALANINDAKİ ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Arş. Gör. Sena Davran Bulut, "Yürüteceğimiz çalışmalarda doğal biyoaktif bileşenlerin ve probiyotiklerin etkileşimini inceleyerek fonksiyonel gıdaların kanser önleyici etkilerini araştıracağız. Kereviz tohumu ekstraktı ve apigeninin, probiyotiklerle birlikte oluşturduğu sinbiyotik kombinasyonların kolorektal kanser hücreleri üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilecek. Bu çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasını hedef alan doğal ve tamamlayıcı tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Proje sonunda elde edilecek bilimsel keşiflerin, fonksiyonel gıda ve gıda takviyesi alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine zemin hazırlaması ve toplum sağlığına yönelik doğal çözümler sunması hedeflenmektedir. Bu düşüncelerle bizlere olan desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Akkaya’ya teşekkür ediyorum" dedi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise insan sağlığına yönelik yenilikçi çalışmalarından dolayı Arş. Gör. Bulut ile proje ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır