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Kanserle savaşta etkili yöntem: ‘PBF' yaklaşımı nedir? Uzmandan altın değerinde açıklamalar...

Kanser, modern çağın en zorlu sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kanserin tanı ve tedavisinde önemli adımlar atılsa da, bu hastalığın üstesinden gelmek için yalnızca tıbbi tedavilerin yeterli olmadığı giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Son yıllarda, kanser tedavisinde ‘PBF' yaklaşımı gibi disiplinlerin de tedavi sürecine dahil edilmesi, başarı şansını artıran önemli bir faktör haline gelmiştir. ‘PBF' nedir? Detaylar haberimizde...

Kanserle savaşta etkili yöntem: ‘PBF' yaklaşımı nedir? Uzmandan altın değerinde açıklamalar...

Kanser, modern çağın en büyük sağlık tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor ve son yıllarda bu hastalığın tanı ve tedavisinde kaydedilen gelişmeler umut verici bir ilerleme sağladı. Teknolojik yenilikler, özellikle kanser tedavisinde yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına olanak tanırken, tedavi sürecinde yalnızca tıbbi müdahalelerin değil, aynı zamanda "Psikoloji", "Beslenme" ve "Fizik Tedavi" gibi alanların katkılarının da büyük bir önemi olduğu ortaya çıktı. Nükleer Tıp Bölümü'nden Prof. Dr. Oktay Sarı, kanseri yenmenin yolunun multidisipliner bir yaklaşımda yattığını vurguluyor.

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Erken tanı ve doğru tedavi yöntemleriyle, birçok kanser türünün iyileşme oranı belirgin şekilde artabiliyor. Özellikle yeni nesil tedavi teknikleri, yapay zeka destekli görüntüleme yöntemleri, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler, kanserle mücadelede daha fazla başarı sağlanmasına olanak tanıyor. Prof. Dr. Oktay Sarı, bu tıbbi gelişmelerin yanı sıra, psikolojik destek, doğru beslenme ve fizik tedavinin de tedavi sürecindeki önemli yerini belirtiyor. Bu bütünsel yaklaşım, kanser hastaları üzerinde olumlu etkiler yaratarak tedavi sürecini güçlendiriyor.

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"BESLENME ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜR"

Kanser hastalarının sadece kanserin fiziksel ve metabolik etkilerinden değil, aynı zamanda tedaviye bağlı gelişen yan etkilerden dolayı da yetersiz beslenme riski altında olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Oktay Sarı, "Beslenme, kanser tanısı konulduğu andan itibaren tedavi sürecini ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Kanser hastasının tanı anındaki beslenme durumu, obezite ya da aşırı zayıflık gibi bedensel yapısı, osteoporozunun olup olmaması gibi durumlar hastalığın seyrini etkileyebilir. Hastalığın ilerleyen süreçlerindeki olumsuz gelişmeleri takip etmek ve uygun beslenme stratejilerini belirlemek, kanser hastalarında beslenme konusunda deneyim kazanmış bir diyetisyenin işi olmalıdır. Diyet kontrolü yaşam kalitesini, ameliyat sonrası iyileşmeyi ve fiziksel kapasiteyi de etkileyecektir'' dedi.

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"HASTALARA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMELİ"

Kanser hastalığı sürecinde hastalara psikolojik yaklaşımın önemini vurgulayan Prof. Dr. Oktay Sarı, şöyle devam etti: "Kanser hastalığı adına tıbbi açıdan güzel gelişmeler olsa da hasta tarafında kanser şüphesi ve tanı aşamasındaki beklenti, hastalığın isminin duyulmasıyla başlayan anksiyete henüz azaltılabilmiş değil. Hatta kanser konusundaki duyarlılık ve bilinç düzeyinin artmış olmasıyla, bu tanıya karşı verilen reaksiyon da muhtemelen artmış durumda olabiliyor'' dedi.

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Kanserin uzun soluklu tedavi gerektiren ve güçlü psikoloji isteyen bir hastalık olduğuna değinen Prof. Dr. Oktay Sarı, "Duygusal yönetimi kolaylaştıran psikolojik müdahale hem onkolojik süreci hem de tedavileri olumlu yönde etkiler. Kişilerin strese verecekleri yanıt onların kişilik tiplerine ve psikolojik yapılarına göre farklılık arz edeceği için, tanı anından itibaren psikiyatri uzmanı veya psikologlar tarafından, psikolojik destek verilmelidir" dedi.

"KİŞİSEL BAKIM UYGULAMALARI İHMAL EDİLMEMELİDİR"

"Kanser hastalarına yönelik kişisel bakım uygulamaları moral motivasyon açısından ihmal edilmemelidir" diyen Prof. Dr. Oktay Sarı, şöyle devam etti: "Kanser gibi kompleks bir hastalık grubunu sadece onkolog, cerrah, patolog, genetikçi, görüntüleme ve moleküler tedavi uzmanları ile yönetmek sadece mekanik bir yönetim tarzı olur. Beslenmeden egzersize, psikolojik destekten geleneksel uygulamalar ve kişisel bakım desteğine kadar tüm sağlık meslek mensuplarının içinde bulunduğu multidisipliner yaklaşım, hastalığın yönetim sürecini kolaylaştıracak, tedavi etkinliğini artıracak ve yaşam kalitesinde belirgin düzelme sağlayacaktır" dedi.

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"HER KANSER HASTASI UYGUN EGZERSİZ PROGRAMINA YÖNLENDİRİLMELİ"

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların, egzersizin özellikle kanser hastaları için faydalı olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Oktay Sarı, "Her kanser hastasının egzersiz açısından değerlendirilip uygun egzersiz programına yönlendirilmesini gerekir. Egzersiz, kanseri önlemede bir araç olmakla kalmayıp hastalık sırasında da bir tedavi yöntemidir. Egzersiz, psikolojik bir destek olması, kas kitlesini korumasının yanında tedavilere toleransı da artırmaktadır. Fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist desteği olmadan egzersiz aşamalarını düzgün bir şekilde yürütebilmek çok kolay olmayabilir. Fizyoterapi, ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi sonrası ortaya çıkabilecek semptomların tedavisi için de fayda sağlamaktadır'' dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Psikoloji beslenme fizik tedavi kanser belirtileri kanserojen
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