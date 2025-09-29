Kansızlık (anemi) nedir, nasıl anlaşılır?

Kansızlık ya da anemi, insan bedeninde dokulara oksijen taşıyabilecek kadar sağlıklı olan kırmızı kan hücresinin olmadığı zamanlarda ya da kanda yer alan hemoglabin isimli protein oranının normalden ve olması gerekenden daha az daha düşük olduğu zamanlarda meydana gelen bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Aplastik anemi, megaloblastik anemi, kemolitik anemi ve persinisiyöz anemi olarak 4 farklı türü bulunmaktadır.

Birden fazla türü bulunan anemi kaynaklı olarak yaşanan kansızlık problemleri kişilerde çeşitli durumların görülmesi ile kendini belli ederek kesin tanının konması için yardımcı olur. Kesin tanı konması için de belirtilerden birkaç görüldüğü zaman eğer anemi hastalığından şüphe duyuluyorsa vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekir.

Anemi nedir, nasıl anlaşılır?

Anemi kısa ismi ile kansızlık olarak ifade edilir. Kanın kırmızı kan hücreleri, hemobglabin ya da kırmızı kan hücrelerinin kandaki toplam hacim açısından yetersiz olması ile meydana gelen bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Ciltte, solunum yollarında yaşanan olumsuz değişiklikler anemi belirtisi olarak kabul edilmektedir. bunlar dışında kansızlık belirtilerinden bazıları şunlardır:

Kalpte çarpıntı

Baş ağrıları

Saç dökülmesi

Çabuk yorulma

Yorgunluk

Sürekli halsizlik hali

Baş dönmesi

Ellerde ve ayaklarda aşırı üşüme

Tırnaklarda güçsüzlük ve kırılganlaşma

Ciltte solgunluk

Uyku problemleri

Sinirlilik hali

Libidoda düşüklük

Dilde iltihaplanmalar

Ağız içi yaraları

Nefes darlığı

Solunum yolu rahatsızlıkları

Odaklanma sorunları

Anemi tedavisi sürecinde kansızlık sorununa iyi geldiği bilinen bazı takviyeler ve besinler önerilmektedir. Kansızlık sorununa çözüm olarak önerilen besinlerden bazıları şu şekildedir:

Tavuk

Muz

Çilek

Böbrek ve karaciğer gibi sakatatlar

Kuru incir

Kuru üzüm

Dut

Portakal

Kavun

Tahin helvası

B12 takviyesi

Anemi hastalığının tedavisi var mıdır?

Ancak takviye besinler ya da ilaçlar her ne kadar kansızlık sorunu için iyi geldiği bilinse de mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Bilinçsizce kullanılması başka sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Ayrıca farklı bünyelere sahip olan kişilerde çeşitli yan etkilere de neden olabilmektedir. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan ve düzenli ilaç kullanan kişiler için bu takviyeler ilaçlarla etkileşime girerek bazı sorunlara neden olabilir.

Anemi hastalığı teşhisinin kişiye konabilmesi için bazı testler yapılmalıdır. Kan sayımı ve klinik muayenesi bu testlerden ikisidir. Tam kan sayımı testi yapılarak hemogram analizi gerçekleştirilir ve kandaki hemoglabin seviyesi değerlendirilir. Mevcut değerler normal kabul edilen sınırın altında çıkarsa kişiye anemi tanısı konur. Hemogramın analizi anemi hastalığının sınıflandırılmasını mümkün hale getirmektedir. Eğer doktor gerek görürse periferik yayma, idrar ve dışkı örnekleri, böbreklerin ve dalağın ultrason görüntüleri de analiz edilir.

Kronik rahatsızlıklar sonucunda meydana gelen anemilerde kronik hastalık öncelikli olarak tedavi edilir. Eğer anemi şiddeti çok yüksekse kişinin hastaneye yatırılması da gerekebilir. Ayrıca kan nakli yapılması da gerek görülebilen durumlar arasında olabilir. Aneminin süresi, hastanın yaşı ya da önceki hastalıkları, ilaç kullanıp kullanmadığı gibi durumlara göre kişiye yapılacak testler ve uygulanacak tedavi süreci de değişiklik gösterebilir.