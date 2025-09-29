HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kansızlık (anemi) nedir, nasıl anlaşılır?

Halk arasında daha çok kansızlık adı ile anılan anemi hastalığı, insan vücudunda olması gereken dengelerin bozulması ve bazı organların düzenli çalışmayarak görevlerini yerine getirememesi gibi nedenlerden ötürü ortaya çıkabilen bir hastalıktır. En yaygın olarak görülen türü demir anemisi olarak tamamlanır ve kronik hale gelebilir.

Kansızlık (anemi) nedir, nasıl anlaşılır?
Ferhan Petek

Kansızlık ya da anemi, insan bedeninde dokulara oksijen taşıyabilecek kadar sağlıklı olan kırmızı kan hücresinin olmadığı zamanlarda ya da kanda yer alan hemoglabin isimli protein oranının normalden ve olması gerekenden daha az daha düşük olduğu zamanlarda meydana gelen bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Aplastik anemi, megaloblastik anemi, kemolitik anemi ve persinisiyöz anemi olarak 4 farklı türü bulunmaktadır.

Birden fazla türü bulunan anemi kaynaklı olarak yaşanan kansızlık problemleri kişilerde çeşitli durumların görülmesi ile kendini belli ederek kesin tanının konması için yardımcı olur. Kesin tanı konması için de belirtilerden birkaç görüldüğü zaman eğer anemi hastalığından şüphe duyuluyorsa vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekir.

Anemi nedir, nasıl anlaşılır?

Anemi kısa ismi ile kansızlık olarak ifade edilir. Kanın kırmızı kan hücreleri, hemobglabin ya da kırmızı kan hücrelerinin kandaki toplam hacim açısından yetersiz olması ile meydana gelen bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Ciltte, solunum yollarında yaşanan olumsuz değişiklikler anemi belirtisi olarak kabul edilmektedir. bunlar dışında kansızlık belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Kalpte çarpıntı
  • Baş ağrıları
  • Saç dökülmesi
  • Çabuk yorulma
  • Yorgunluk
  • Sürekli halsizlik hali
  • Baş dönmesi
  • Ellerde ve ayaklarda aşırı üşüme
  • Tırnaklarda güçsüzlük ve kırılganlaşma
  • Ciltte solgunluk
  • Uyku problemleri
  • Sinirlilik hali
  • Libidoda düşüklük
  • Dilde iltihaplanmalar
  • Ağız içi yaraları
  • Nefes darlığı
  • Solunum yolu rahatsızlıkları
  • Odaklanma sorunları

Anemi tedavisi sürecinde kansızlık sorununa iyi geldiği bilinen bazı takviyeler ve besinler önerilmektedir. Kansızlık sorununa çözüm olarak önerilen besinlerden bazıları şu şekildedir:

  • Tavuk
  • Muz
  • Çilek
  • Böbrek ve karaciğer gibi sakatatlar
  • Kuru incir
  • Kuru üzüm
  • Dut
  • Portakal
  • Kavun
  • Tahin helvası
  • B12 takviyesi

Anemi hastalığının tedavisi var mıdır?

Ancak takviye besinler ya da ilaçlar her ne kadar kansızlık sorunu için iyi geldiği bilinse de mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Bilinçsizce kullanılması başka sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Ayrıca farklı bünyelere sahip olan kişilerde çeşitli yan etkilere de neden olabilmektedir. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan ve düzenli ilaç kullanan kişiler için bu takviyeler ilaçlarla etkileşime girerek bazı sorunlara neden olabilir.

Anemi hastalığı teşhisinin kişiye konabilmesi için bazı testler yapılmalıdır. Kan sayımı ve klinik muayenesi bu testlerden ikisidir. Tam kan sayımı testi yapılarak hemogram analizi gerçekleştirilir ve kandaki hemoglabin seviyesi değerlendirilir. Mevcut değerler normal kabul edilen sınırın altında çıkarsa kişiye anemi tanısı konur. Hemogramın analizi anemi hastalığının sınıflandırılmasını mümkün hale getirmektedir. Eğer doktor gerek görürse periferik yayma, idrar ve dışkı örnekleri, böbreklerin ve dalağın ultrason görüntüleri de analiz edilir.

Kronik rahatsızlıklar sonucunda meydana gelen anemilerde kronik hastalık öncelikli olarak tedavi edilir. Eğer anemi şiddeti çok yüksekse kişinin hastaneye yatırılması da gerekebilir. Ayrıca kan nakli yapılması da gerek görülebilen durumlar arasında olabilir. Aneminin süresi, hastanın yaşı ya da önceki hastalıkları, ilaç kullanıp kullanmadığı gibi durumlara göre kişiye yapılacak testler ve uygulanacak tedavi süreci de değişiklik gösterebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"

Anahtar Kelimeler:
anemi kansızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.