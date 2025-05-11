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Kanun teklifi masaya yatırılacak: Memur alımlarında yaş sınırı teklifi! Dikkat çeken TRT kararı...

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek teklife göre, birçok düzenleme art arda geliyor. Bu teklife göre bazı kamu alımlarında 35 yaş sınırı getirilecek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek, TRT’ye taşınmaz tahsisi bedelsiz yapılabilecek.

Kanun teklifi masaya yatırılacak: Memur alımlarında yaş sınırı teklifi! Dikkat çeken TRT kararı...
Çiğdem Sevinç

Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI GELİYOR

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

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KENDİ ÜYELERİ ARALARINDAN SEÇİLECEK

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

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TRT İÇİN DE DÜZENLEME VAR

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Memur Anayasa trt yaş
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