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Kanun teklifi TBMM’de… İlk ihlalde ehliyetinize en az 6 ay el konabilir!

11.03.2025 08:46
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Korsan taksiciyle mücadele kapsamında yeni bir hamle daha geldi. İzinsiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan sürücülerin belgelerinin, ilk ihlalde 6 ay süreyle, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde 1 yıl süreyle geri alınması ve süreler boyunca bu kişilere herhangi bir sınıfta geçici veya yeni sürücü belgesi verilmemesini öngören kanun teklifi Meclis komisyonuna geldi.

Kanun teklifi TBMM’de… İlk ihlalde ehliyetinize en az 6 ay el konabilir!

Korsan taksicilik yapanları caydıracak yeni bir kanun teklifi verildi. Kanun teklifine göre korsan yolcu taşımacılığı yapanların araçlarının bağlanmasının yanında ehliyetlerine de el konulması gündeme geldi. İlk ihlalde 6 ay süreyle, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde 1 yıl süreyle geri alınması ve süreler boyunca herhangi bir sınıfta geçici ya da yeni sürücü belgesi verilmemesi görüşülüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; kanun teklifinde şu açıklamalar yer aldı:

Ulaştırma sektörünün en büyük sorunlarından biri, yetkisiz ve ruhsatsız şekilde yolcu taşımacılığı yapan korsan taksi ve servis araçlarının varlığıdır. Bu araçlar, hem şehir içi hem de şehirler arası yolcu taşımacılığında, belediyelerden veya ilgili bakanlıklardan izin almadan faaliyet göstermekte ve yasal taşıma yapan esnafın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, korsan taşımacılık yolcular için de ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır.

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Karayolu taşımacılığında yetkisiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren korsan taksiler ve izinsiz yolcu taşıyan servis araçları, hem kamu düzenini hem de yasal taşımacılık yapan esnafın haklarım ihlal etmektedir. Mevcut düzenlemeler kapsamında korsan taşımacılık yapan sürücülere idari para cezası verilmekte ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Ancak bu yaptırımlar korsan taşımacılığı önlemede yetersiz kalmaktadır.

Özellikle, korsan taşımacılıkla ilgili para cezalarının birçok sürücü tarafından ödenerek faaliyetlerine devam edilmesi, bu yasa dışı faaliyeti cazip hale getirmektedir. Bu nedenle, cezaların artırılması ve özellikle sürücüler için ehliyetlerine belirli bir süre el konulması gibi daha caydırıcı önlemlerin getirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

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Bu doğrultuda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2. maddesinde değişiklik yapılarak, korsan taşımacılık yapan sürücülere verilen idari para cezalarına ek olarak ehliyetlerine 6 ay süreyle el konulması hükmü getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile korsan taşımacılık yapanların faaliyetlerini sürdürmelerinin önüne geçilerek, kayıtlı taşımacılık yapan esnafın hakları korunacak ve yolcu güvenliği artırılacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Ehliyet kanun teklifi korsan taksi
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