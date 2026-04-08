Kanun teklifi TBMM'ye gelmişti! YouTube Türkiye'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan kanun teklifi TBMM'nin gündemine taşınırken, YouTube Türkiye'den açıklama geldi. Yasaya uyum için bu adımı atabileceğini belirttiği ifade edilen YouTube'un genç içerik üreticileri için izleyici kaybı, etkileşim düşüşü ve gelir azalması uyarısında bulunduğu aktarıldı. Fakat buna rağmen platformun, "Gençleri internetten uzak tutmak yerine internette güvende tutan" düzenlemelere uyum sağlayacaklarını vurguladığı belirtildi.

Kanun teklifi TBMM'ye gelmişti! YouTube Türkiye'den 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
Enes Çırtlık

Sosyal medya platformlarının gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri dünya genelinde tartışılmaya devam ederken, Türkiye’de de 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı Meclis gündemine taşındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ve 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmasını yasaklayan yasal düzenleme teklifi, ilgili komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu gündemine alındı. Bu kritik aşamada YouTube Türkiye’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kanun teklifi TBMM ye gelmişti! YouTube Türkiye den sosyal medya düzenlemesi açıklaması 1

Habertürk'ün haberine göre, firma, yasaya uyum sağlamak amacıyla 15 yaş altı kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatabileceğini belirtti.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimi sınırlandırılacak, platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirilecek.

Teklifin yasalaşması halinde 15 yaş altındaki bireylerin YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlarda hesap açması veya kullanması tamamen yasaklanacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama sistemi kurma ve 15 yaş altı kullanıcılara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilecek. Bu düzenleme yalnızca kullanıcı hesaplarını değil, aynı zamanda genç yaşta içerik üreten çocukların platformlardaki varlığını da doğrudan etkileyecek. Yasak, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedeflerken, platformların sorumluluğu, ebeveyn denetimi ve dijital haklar tartışmalarını da alevlendirdi.

Kanun teklifi TBMM ye gelmişti! YouTube Türkiye den sosyal medya düzenlemesi açıklaması 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildiğini hatırlattı. Göktaş, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve internet kullanımının çok erken yaşlarda başlamasının eğitim ve bilgiye hızlı erişim açısından çocuklar için büyük fırsatlar sunmakla birlikte ciddi riskler barındırdığını söyledi. Çocukları her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Mecliste AK Parti Grubumuz ile hazırladığımız kanun teklifi, geçen hafta komisyonda kabul edildi. Teklif, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Çocuklarımızı korumaya yönelik attığımız bu adım inşallah orada da kabul edilerek yasalaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kanun teklifi TBMM ye gelmişti! YouTube Türkiye den sosyal medya düzenlemesi açıklaması 3

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

YOUTUBE’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

YouTube Türkiye, teklifin komisyondan geçtiğini ve Meclis gündemine taşındığını belirterek. Platformun bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Önerilen yasa, 15 yaş altındaki çocukların YouTube dahil olmak üzere sosyal medya hesabı sahibi olmasını engelleyecektir. YouTube, yasaya uyum sağlamak için 15 yaş altındaki kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatmak zorunda kalacaktır. Bu durum; her yaş grubundan içerik üreticisi için uzun vadeli izleyici, etkileşim ve gelir kaybına yol açabilir.

YouTube’un yaklaşımı: Gençlerin hesaplarına yönelik geniş kapsamlı bir yasağın, her ne kadar iyi niyetli olsa da ideal bir çözüm olmadığını ve korunmaya çalışılan kitle üzerinde istenmeyen olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz.

Kanun teklifi TBMM ye gelmişti! YouTube Türkiye den sosyal medya düzenlemesi açıklaması 4

Gençleri internetten uzak tutan değil, internette güvende tutan düzenlemeleri destekliyoruz. Yaş grubuna uygun tasarım ilkelerine dayalı düzenleyici modellerin, bir yandan çocukların ve gençlerin hak ettikleri Internet deneyimine erişmesini sağlarken, diğer yandan şirketleri güvenlik ve gizliliği teşvik etme konusunda sorumlu tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

Kanun teklifi TBMM ye gelmişti! YouTube Türkiye den sosyal medya düzenlemesi açıklaması 5

YouTube’un taahhüdü: Gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmak iş modelimizin temelidir; platformlarımızda bu deneyimleri geliştirmek için yenilikler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Yakın tarihli blog yazımızda korumaları yaşa göre nasıl özelleştirdiğimizi, ebeveynleri kontrollerle nasıl güçlendirdiğimizi ve Türkiye'deki gençler ile aileler için kaliteli içeriğe erişimi nasıl sağladığımızı paylaştık.

Kanun teklifi TBMM ye gelmişti! YouTube Türkiye den sosyal medya düzenlemesi açıklaması 6

Platform, gençler için güvenli ve yaşa uygun çevrimiçi deneyimler sunmanın iş modelinin temel parçası olduğunu vurguladı. Yakın tarihli blog yazısında yaşa göre özelleştirilmiş korumaları, ebeveyn kontrollerini güçlendirme çalışmalarını ve Türkiye’deki gençler ile ailelere kaliteli içerik erişimini nasıl sağladıklarını paylaştıklarını hatırlattı. YouTube, yasak yerine daha etkili yaş doğrulama ve güvenlik önlemleriyle gençleri koruyan düzenlemeleri tercih ettiklerini belirtti.

