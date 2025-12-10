HABER

Kanun yürürlüğe girdi: Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimi artık yasak

Okyanusya ülkesi Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan ve "dünyada ilk" olarak nitelendirilen yasanın yürürlüğe girdiği açıklandı. Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, X ve YouTube dahil birçok küresel sosyal medya platformunu kapsayan yasa, 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını önlemeyi hedefliyor.

SBS News'in haberine göre, ülkede 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturması ve bulundurmasını yasaklayan kanun, yerel saatle 10 Aralık 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI'NDAN VİDEOLU MESAJ

Sky News Australia televizyonunun haberinde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin konuya ilişkin video mesajının, hafta içinde ülke genelinde okullarda yayımlanacağı bildirildi.

Videoda, yasağın, genç Avustralyalıları desteklemeyi hedeflediğini kaydeden Albanese, böylelikle "bitmek bilmeyen yayın ve algoritmaların" yol açabileceği baskıyı hafifleteceklerini söyledi.

Albanese, "Yaklaşan okul tatillerinden en iyi şekilde yararlanın, telefonunuzda gezinerek geçirmek yerine yeni bir spora başlayın, yeni bir enstrüman öğrenin veya rafınızda bir süredir duran o kitabı okuyun." ifadesini kullandı.

Kanun yürürlüğe girdi: Avustralya da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimi artık yasak 1

YASAYA UYUM SORUMLULUĞU YALNIZCA TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE AİT OLACAK

Yasa, ülke geneli genç kullanıcıları sosyal medyanın zihinsel ve fiziksel sağlık açısından oluşturduğu potansiyel risklerden korumayı amaçlıyor.

Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, X ve YouTube dahil birçok küresel sosyal medya platformunu kapsayan yasa, 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını önlemeyi hedefliyor.

Buna göre, platformlarda mevcut hesaplar devre dışı bırakılacak, yeni hesap oluşturulması engellenecek ve genç kullanıcıların kısıtlamaları aşmasına karşı geçici çözümler uygulanacak.

Küresel sosyal medya platformları, yeni yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ülkede çocuklar ve ebeveynler, olası yasa ihlalleri yaşanması halinde cezalandırılmayacak ve yasaya uyum sorumluluğu yalnızca teknoloji şirketlerine ait olacak.

Platformların, 16 yaş altındaki Avustralyalıların hesap sahibi olmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Bazı uzmanlar, yasanın, 16 yaş altı için veri gizliliği oluşturacağı, bazı uzmanlar da gençler için sosyal izolasyonu artırabileceği endişesine dikkati çekiyor.

