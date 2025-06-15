Kapadokya'da JÖAK timi sıcak hava balonundan paraşütle atladı

Kentte Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Göreme beldesinden sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarına yükselen JÖAK timi, paraşütle atladı.

"Jandarma 186 yaşında", "Jandarma bir kanun ordusudur" pankartları, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleriyle gökyüzünde süzülen paraşütçüler, Kılıçlar Vadisi yakınlarına indi.

Kutlama programları çerçevesinde atlı jandarmanın da katılımıyla Göreme beldesinde kortej, Göre beldesinde ise yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır