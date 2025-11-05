HABER

Kapadokya’da "Kunduz Süper Ay" göz kamaştırdı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da "Kunduz Süper Ay"ı, peribacaları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bu gece gökyüzünde parlayan dolunay, 2025 yılının en büyük ve en parlak süper ayı olarak kayıtlara geçti. "Kunduz Süper Ay" olarak adlandırılan bu özel gök olayı, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna ulaştığı dolunay evresinde gerçekleşti. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya’da, peribacaları ile dolunayın oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kapadokya’ya tatil için Afrika’dan geldiğini söyleyen Sophia Kims, "Kapadokya çok güzel bir yer ve manzaraları büyüleyici. Bu gece dolunay da muhteşem görünüyor. Kapadokya ve dolunay bir arada harika bir görüntü oluşturdu" dedi.

ABD’li turistler Mohammmad Al Masri ve Trena Barnard ise, "ABD’den kısa bir tatil için Kapadokya’ya geldik. Harika bir yer ve tatilimize bugün başladık. Burada çok güzel manzaralar var. Ayrıca bu gece Ay Dünya’ya çok yakın olduğu için dolunay olağanüstü görünüyor. Harika vakit geçiriyoruz. Burası on üzerinden onluk bir yer. Herkese Kapadokya’yı görmelerini tavsiye ederiz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

