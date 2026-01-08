HABER

Kapaklı’da narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan K.A. ve O.C. isimli şahısların üzerinde, ikametinde ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 7 bin 548 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 22 adet boş peçete, 5 adet tabanca mermisi, 10 bin 20 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A. ve O.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Tekirdağ
