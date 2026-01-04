HABER

Kapalı köy yolunun açılmasıyla hasta hastaneye ulaştırıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hamzalar köyündeki bir hasta için ekipler seferber oldu.

Kar temizleme çalışmalarının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları hastaneye sevk etti.
Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde rahatsızlanan vatandaş durumu üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, durum ilgili ekiplere bildirildi.
Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen yol açma ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürüterek kapalı yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla birlikte köye giriş yapan sağlık ekipleri, rahatsızlanan vatandaşa evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulanslarla güvenli bir şekilde Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

