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  4. Kapanan yol 4 saatte açıldı! Kalp hastası hastaneye ulaştırıldı

Kapanan yol 4 saatte açıldı! Kalp hastası hastaneye ulaştırıldı

09.03.2025 14:39
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Batman'ın Sason ilçesinde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında, sahur vaktinde rahatsızlanan 52 yaşındaki kalp hastası, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kapanan yol 4 saatte açıldı! Kalp hastası hastaneye ulaştırıldı

Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında kalp hastası, sahur vakti rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle mezraya ulaşamadı. Olayın bildirilmesi üzerine Batman İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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