Kapasitesi ortaya çıktı: Redmi Turbo 6 Max, Redmi’nin en büyük bataryaya sahip telefonu olabilir!

Redmi Turbo 6 Max, Redmi’nin en büyük bataryaya sahip telefonu olabilir.

İŞTE REDMI TURBO 6 MAX'İN TEST EDİLEN BATARYA KAPASİTESİ

Gizmochina'ya göre, Redmi Turbo 6 Max’in bir Redmi telefondaki en büyük bataryayı taşıyabileceği öne sürülüyor. Bunun nedeni ise sızıntı kaynağı Smart Pikachu'nun Redmi Turbo 6 Max'in 10.000 mAh’lik bir batarya ile test edildiğini iddia etmesi.

Ancak Redmi Note 17 Pro Max’in Çin versiyonunda da 10.000 mAh batarya bulunacağı iddia ediliyor. Bu yüzden hangi telefonun "Redmi'nin en büyük bataryaya sahip telefonu" unvanını alacağı henüz net değil.

ARKADA MİNİMALİST ÇİFT KAMERA

Smart Pikachu, cihazın arka tarafında minimalist bir çift kamera kurulumuna sahip olacağını da iddia etti.

Bazı haberlere göre telefon, önceki nesilden farklı bir görünüm sunacak yatay bir kamera modülünü benimseyebilir.

OCAK AYINDA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Smart Pikachu, paylaşımının yorumlar bölümünde Redmi Turbo 6 Max’in ocak ayında piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtti.

Aynı lansman aralığı, Digital Chat Station tarafından yakın zamanda paylaşılan bir sızıntıda da öne çıkarıldı.

7 İNÇ 2K OLED EKRAN VE 3 NM ÇİP İDDİASI

Digital Chat Station daha önce Redmi Turbo 6 Max’in 7 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü düz bir OLED ekrana sahip olacağını açıklamıştı.

Telefonun ayrıca 3 nm üretim süreciyle hazırlanan Dimensity 9 serisi bir yonga seti kullanacağı öne sürüldü. Çipin resmi adı henüz bilinmese de Dimensity 9600s olarak adlandırılabileceği belirtiliyor.

METAL ÇERÇEVE İLE GELECEK

Redmi Turbo 6 Max’in metal orta çerçeveyle gelmesi bekleniyor.

Telefonun IP68/IP69 dereceli, toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacağı da öne sürülüyor. Güvenlik için ise ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün kullanılacağı belirtiliyor.