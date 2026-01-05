HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir evde çok sayıda kedi ve köpeğin kötü şartlarda tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 55 hayvanı kurtardı. Açlık ve bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlenen 38 köpek ve 17 kedi, bakımevine sevk edildi.

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesine, bir evden kötü kokular yayıldığı ve çok sayıda hayvanın uygunsuz şartlarda bakıldığı yönünde ihbarlar ulaştı. İhbarı değerlendiren Kaymakamlık koordinesinde; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreste çalışma gerçekleştirdi.

Açlık ve bakımsızlık tespit edildi
Yasal izinlerin alınmasının ardından evde yapılan incelemede, hayvanların hijyen eksikliği ve ağır bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlendi. Uzun süredir ihmal edildikleri belirlenen, çevreyi de olumsuz etkileyen şartlarda tutulan 38 köpek ve 17 kediye el konuldu. Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, tedavileri ve bakımları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.
Olayla ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandığı ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti 1

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti 2

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti 3

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti 4

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti 5

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van’da 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldıVan’da 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı
Başkentte kurt sürüsü görüldüBaşkentte kurt sürüsü görüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.