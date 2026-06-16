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Kapı önüne ayakkabı bırakanlar yandı! Para cezası yolda

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Apartmanlarda daire kapılarının önüne bırakılan ayakkabıların ortak kullanım alanlarını ihlal edebileceği belirtildi. İşte detaylar...

Kayseri Barosu avukatlarından Mustafa Erkulu, apartman koridorları ve yangın merdivenlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ortak alan olarak kabul edildiğini ifade ederek, ortak alanların tüm kat malikleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması gerektiğini kaydetti.

"ORTAK ALANLARA YAPILAN MÜDAHALENİN ENGELLENMESİNE KARAR VEREBİLİR"

Kapı önlerine bırakılan ayakkabı, terlik veya ayakkabılıkların rahatsız edici boyuta ulaşması halinde ortak alana müdahale sayılabileceğini dile getiren Erkulu, "Kat malikleri, ortak alanlara yapılan müdahalenin sonlandırılması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilir. Mahkeme, ortak alanlara yapılan müdahalenin engellenmesine karar verebilir" dedi.

Kapı önüne ayakkabı bırakanlar yandı! Para cezası yolda 1

"PARA CEZASINA KADAR GİDEBİLİR"

Bazı apartmanların yönetim planlarında ortak alanların kullanımına ilişkin özel hükümler bulunabileceğini belirten Erkulu, "Burası bir koridor, koridora koyulan ayakkabılar da ortak alandadır. Kat Mülkiyeti Kanunu 4. maddesinde de belirtilmiştir; ortak alan olduğu için de buna tabii yangın merdivenleri de dahil buralara yapılan müdahaleyi hakim engelleyebilir. Bu alanlara yapılan müdahaleleri diğer kat malikleri bir zarara uğradıklarını belirtip hakimin engellemesini isteyebilirler. Çok yaygın olmamakla birlikte yönetim planlarında bu istikamette bir hüküm olabilir. Yönetim planlarına eğer genel kurul kararıyla böyle bir hüküm eklenmişse para cezasına kadar ilerleyebilir. Bunun için yönetim planlarında bir hüküm olması gerekmektedir. İdari bir para cezası olabilir. Bunun dışında eğer yönetim planında bir hüküm varsa genel kurul kararıyla bir para cezası verilebilir, daha da ileri olarak ortak alana müdahale kasıtlı olarak devam edilirse savcılığa şikayet boyutu da olabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ayakkabı apartman para cezası
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