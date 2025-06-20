HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kapıdağ Yarımadası Küçükova'da 80 torba çöp toplandı

Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın gözde noktalarından biri olan Küçükova bölgesinde çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi.

Kapıdağ Yarımadası Küçükova'da 80 torba çöp toplandı

Erdek'in nadide yerlerinden olan Küçükova bölgesinde çevre aktivistleri tarafından yapılan çalışmada, doğaya bırakılan atıklar tek tek toplandı ve toplamda 80 torba çöp çıkarıldı.

Yaz sezonunda piknik ve deniz sonrası sahillerde artan çevre kirliliğine dikkat çeken çevre aktivistleri, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. "Bu manzara bize yakışmıyor" mesajıyla yapılan açıklamada, doğaya bırakılan her atığın yalnızca çevreye değil, geleceğe de ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Erdek hepimizin. Doğamıza sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım" çağrısı yinelendi. Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı sürpriziŞuhut’ta takdir belgesi alan öğrencilere ayakkabı sürprizi
Karnesini almaya okula atıyla geldi, gören gözlerine inanamadıKarnesini almaya okula atıyla geldi, gören gözlerine inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Erdek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

YKS soruları yola çıktı! 528 araçlık dev nakil...

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun avukatının tutuklanmasına tepki

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.