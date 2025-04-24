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Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir tırda arama yapıldı.

Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne uyuşturucu
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