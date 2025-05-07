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Kapıkule’de milyonlarca liralık kaçak eşya ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda milyonlarca lira değerinde kaçak elektronik sigara ve ilaç ele geçirildi.

Kapıkule’de milyonlarca liralık kaçak eşya ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli olarak tespit edilen meyve yüklü frigo (soğutuculu) tır, Kapıkule Gümrük Sahası’na girişte takibe alındı. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan detaylı aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette harici faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen bin 438 adet elektronik sigara, 10 bin 500 adet elektronik sigara atomizeri ve 28 bin 654 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, çevre ve toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticarete karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, başarılı operasyonlarıyla kaçakçılara göz açtırmıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaçak
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