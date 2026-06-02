Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde 96 bin 850 euro ele geçirildi

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde, Türkiye’ye gelen 2 ayrı otomobilde beyan edilmemiş toplam 96 bin 850 euro ele geçirildi.

Almanya’dan Türkiye’ye gitmek üzere sınır kapısına gelen yabancı plakalı otomobil, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya alındı. Alman vatandaşı sürücü ile Türk vatandaşı yolcu, beyan edecekleri herhangi bir eşya veya nakit bulunmadığını söyledi. Gümrük görevlilerinin yaptığı incelemede ise ön yolcu koltuğunun altında şeffaf folyoya sarılmış halde 67 bin 350 euro bulundu. Paranın araç sürücüsüne ait olduğu tespit edildi. Aynı saatlerde sınır kapısına gelen başka bir otomobil de detaylı kontrole yönlendirildi. Bulgaristan vatandaşı sürücünün kullandığı araçta bulunan Alman vatandaşı yolcunun valizinde yapılan aramada ise beyan edilmemiş 29 bin 500 euro ele geçirildi. İki olayda ele geçirilen toplam nakit miktarının 96 bin 850 euro olduğu belirtilirken, olaylarla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne
