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Kapıkule’de 492 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırda dedektör köpeği Ares’in de desteğiyle yapılan operasyonda 19 adet koli içerisinde, 411 adet vakumlu poşete gizlenmiş yaklaşık 492 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule’de 492 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, bir yandan rüşvetle mücadele çerçevesinde operasyonlar yürütürken, diğer yandan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen son operasyon, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlığını bir kez daha ortaya koydu.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasına giriş yapan bir tır, şüpheli ve riskli görülmesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Ancak uzun süre geçmesine rağmen aracın X-ray sırasına girmemesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler, aracı gümrük muhafaza personeli kontrolünde X-ray taramasına aldı. Yapılan kontrollerde araçta şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Bunun üzerine araç detaylı arama için D-1 arama Hangarına yönlendirildi. Burada gerçekleştirilen aramalarda, 19 adet koli içerisinde, 411 adet vakumlu poşete gizlenmiş yaklaşık 492 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, teknolojik donanımlar ve istihbarı analizlerle yürüttükleri çalışmalarla, her alanda mücadelede taviz vermeden ilerliyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu
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