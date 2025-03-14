Kapılara kırmızı çarpı çizdi, araçlara zarar verdi... Komşularına dünyayı dar etti: "İşler çığırından çıktı, can güvenliğimiz kalmadı"

İlginç olay, İstanbul Kadıköy'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir kadın, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı aynı apartmanda yaşadığı komşularına hayatı dar etti.

ARABALARA ZARAR VERDİ, KAPILARA KIRMIZI ÇARPI İŞARETİ ÇİZDİ

Otoparkta bulunan araçlara zarar veren kadın, komşularının posta kutusu ve kapısına kırmızı boya ile çarpı işaretleri koydu. Bununla da yetinmeyen kadın sürekli olarak polislere ihbarlarda bulundu. Canından bezen apartman sakinleri ise yaşadıkları dehşeti anlattı.

"HANEYE TECAVÜZ GİBİ BİR DURUM YAŞANDI"

Show Haber muhabirine konuşan bir apartman sakini, kadının ilk taşındığı sene yanında bir erkekle evini bastığını söyledi ve "Kapıma dayanarak sinkaflı küfürlerle, içeriye girme çabasıyla haneye tecavüz gibi bir durum yaşandı" dedi.

"KOLLARINDAKİ KEDİ TIRMIKLARININ BENİM DÖKTÜĞÜM KEZZAPTAN OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE..."

Dehşeti yaşayan apartman sakini açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Kezzap döktüğünü, onun kollarındaki kedi tırmıklarının benim döktüğüm kezzaptan olduğunu söyleyince emniyet mensuplarına gerekli müracaatlarımı yaptım. Motorlar delindi. Bir sigarayla oraya yaklaşan olsaydı… Allah'ım bizi yanmaktan korudu.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Kapımda bu azınlıkların dışlanmasına neden olan çarpı işaretlerini, posta kutularında... Sürekli kapımızda polis var. Artık işler çığırından çıktı can güvenliğimiz mal güvenliğimiz yok. Korkuyorum panik atak yaşıyorum..."

"SENİ APARTMANDAN KOVDURACAĞIM DİYE BAĞIRDI"

Başka bir apartman sakini de kadınla sorunlar yaşadıklarını söyledi ve "Bize de tepki gösterdi. Biz de bozuştuk. Seni şikayet edeceğim, apartmandan kovduracağım diye bağırdı"

"BAĞIRIYOR ÇAĞIRIYOR AMA TEMİZ BİR KADIN KEDİLERİ BESLİYOR"

Bir başka apartman sakini ise kadının duyarlı bir kadını olduğunu ve hayvansever olduğunu söyleyerek, "Bağırıyor çağırıyor ama temiz bir kadın kedileri besliyor" şeklinde konuştu.