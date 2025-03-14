Kapılara kırmızı çarpı çizdi, araçlara zarar verdi... Komşularına dünyayı dar etti: "İşler çığırından çıktı, can güvenliğimiz kalmadı"

İlginç olay, İstanbul Kadıköy'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir kadın, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı aynı apartmanda yaşadığı komşularına hayatı dar etti.
Otoparkta bulunan araçlara zarar veren kadın, komşularının posta kutusu ve kapısına kırmızı boya ile çarpı işaretleri koydu. Bununla da yetinmeyen kadın sürekli olarak polislere ihbarlarda bulundu. Canından bezen apartman sakinleri ise yaşadıkları dehşeti anlattı.
Show Haber muhabirine konuşan bir apartman sakini, kadının ilk taşındığı sene yanında bir erkekle evini bastığını söyledi ve "Kapıma dayanarak sinkaflı küfürlerle, içeriye girme çabasıyla haneye tecavüz gibi bir durum yaşandı" dedi.
Dehşeti yaşayan apartman sakini açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:
"Kezzap döktüğünü, onun kollarındaki kedi tırmıklarının benim döktüğüm kezzaptan olduğunu söyleyince emniyet mensuplarına gerekli müracaatlarımı yaptım. Motorlar delindi. Bir sigarayla oraya yaklaşan olsaydı… Allah'ım bizi yanmaktan korudu.
Kapımda bu azınlıkların dışlanmasına neden olan çarpı işaretlerini, posta kutularında... Sürekli kapımızda polis var. Artık işler çığırından çıktı can güvenliğimiz mal güvenliğimiz yok. Korkuyorum panik atak yaşıyorum..."
Başka bir apartman sakini de kadınla sorunlar yaşadıklarını söyledi ve "Bize de tepki gösterdi. Biz de bozuştuk. Seni şikayet edeceğim, apartmandan kovduracağım diye bağırdı"
Bir başka apartman sakini ise kadının duyarlı bir kadını olduğunu ve hayvansever olduğunu söyleyerek, "Bağırıyor çağırıyor ama temiz bir kadın kedileri besliyor" şeklinde konuştu.
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