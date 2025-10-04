HABER

Kapıyı kilitleyerek polisten kaçmaya çalışan hırsızı, polis ekipleri vinçle camdan iş yerine girerek yakaladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, saklandığı işyerinin kapısını kilitleyerek teslim olmayınca polis ekipleri vinçle camdan girerek şahsı yakaladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İskenderun ilçesinde 2 Ekim tarihinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan B.Y.’nin işyerinde saklandığı tespit edildi. İş yerine operasyon yapan polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan şahıs, kapıyı kilitleyerek içeriye kimseyi sokmadı. Durum üzerine polis ekipleri, vinçle camdan işyerine girerek şahsı saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

