Kar değil, sinek yağdı! Çıldır gölü çevresinde 'yeşil sinek' fırtınası! Yeşil sinek nedir, zararlı mı?

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde üreyen yeşil sineklerin toplu halde uçuşları kar fırtınasını anımsattı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ÇILDIR GÖLÜ’NÜN DÖRT BİR TARAFI SİNEKLERLE KAPLANDI

Türkiye’nin Gürcistan ve Ermenistan’a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı.

SANİYE SANİYE KAYDETTİLER!

Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının 'yeşil sinek' olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkat çekti.

Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye giden Fatih Balcı, bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

YEŞİL SİNEKLER NEDİR? ZARARLI MI?

Çıldır Gölü çevresinde her yıl Mayıs ayı itibarıyla ortaya çıkan ve halk arasında "yeşil sinek" olarak adlandırılan bu canlılar, aslında bilimsel adıyla tam olarak tanımlanmamış olsalar da Chironomidae familyasına ait "göl sinekleri" ya da "yalancı sivrisinekler" olarak biliniyor.

Yüzeysel olarak sivrisineklere benzeyen bu sinekler ısırmaz ve insan sağlığına doğrudan bir zarar vermez. Larvaları göl tabanında gelişen bu sinekler, ergin hale geldiklerinde gökyüzüne çıkarak özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sürüler halinde uçuşur. Bu doğal döngü sırasında ortaya çıkan görüntü, zaman zaman kar fırtınasını andıran manzaralara neden oluyor.

Yöre halkı, "Biraz ürkütücü ve değişik bir görüntü. Sineklerin sesi farklı."

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır