Kar Doğu’yu terk etmiyor, uzmanlar çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede kar yağışının devam edeceğini açıklarken; uzmanlar çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Bu gün bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı yapan meteoroloji uzmanları, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

