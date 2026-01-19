Kar İstanbul'u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi

İstanbul'da gece boyunca süren kar yağışı sabah etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte birçok ilçede sokaklar piste döndü. Yokuşta duramayan araçların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı. Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi. Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü. Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar ise kar keyfi yaşadı.

İETT OTOBÜSÜ DE KAZAYA KARIŞTI

Bir İETT otobüsü, Bahçelievler'de karlı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Kazada sonrası araçta hasar oluştu.

OTOBÜS BOŞTU

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluşurken, kaza yapan araç havadan görüntülendi.