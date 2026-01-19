HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kar İstanbul'u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

İstanbul bugüne yoğun bir kar yağışıyla başladı. İşe gitmek için evlerinden çıkanları ise kötü bir sürpriz bekliyordu. Çok sayıda araç karda kaydı, bazıları ancak diğer araçlara çarparak durabildi. Kazalara İETT otobüsleri de karışınca hem vatandaşlar hem trafiktekiler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da gece boyunca süren kar yağışı sabah etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte birçok ilçede sokaklar piste döndü. Yokuşta duramayan araçların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 1

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı. Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi. Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü. Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar ise kar keyfi yaşadı.

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 2

İETT OTOBÜSÜ DE KAZAYA KARIŞTI

Bir İETT otobüsü, Bahçelievler'de karlı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Kazada sonrası araçta hasar oluştu.

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 3

OTOBÜS BOŞTU

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluşurken, kaza yapan araç havadan görüntülendi.

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 4

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 5

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 6

Kar İstanbul u esir aldı! Sokaklar piste döndü, araçlar çarpa çarpa ilerledi 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
iPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıdaiPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İETT kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.