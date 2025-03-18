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Meteoroloji art arda uyarmıştı! İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

18.03.2025 16:57
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İstanbul'da bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından art arda uyarılar gelirken, Trakya'da etkili olan kar yağışı İstanbul'da da başladı. Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde hava sıcaklığının 3 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Bolu'nun da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji art arda uyarmıştı! İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü.

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BÖLGEDE HAFİF KAR YAĞIŞI YER YER SÜRECEK

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışı ile beyaza büründü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı yer yer devam etti. Edirne'nin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman hafif kar yağdı. Bölgede hafif kar yağışının yer yer süreceği belirtildi.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan gece saatlerinde İstanbul'da sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İşte kar yağışından fotoğraflar:

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BOLU'DA DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede ilçesinin yaylalarında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Trakya kar
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