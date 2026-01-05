HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı

Niğde’de etkili olan kar yağışının ardından yeniden faaliyete geçen Ketençimen Kayak Merkezi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı

Soğuk havaya rağmen kayak ve kızak keyfi yaşamak isteyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren kayak merkezine akın etti. Hafta sonu boyunca yoğun ilgi gören Ketençimen Kayak Merkezi’nde pistler ve dinlenme alanlarında hareketlilik yaşandı. Niğde ve çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buldu. Amatör ve profesyonel kayakçılar pistlerde kayarak karın tadını çıkarırken, çocuklar kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı.
Niğde’nin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler de Ketençimen Kayak Merkezi’nde kış turizminin keyfini yaşadı. Kayak merkezini ziyaret eden vatandaşlar yaptıkları değerlendirmelerde, güzel ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, Ketençimen Kayak Merkezi’nin kış aylarında önemli bir sosyal ve turistik alan olduğunu ifade etti.

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı 1

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı 2

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı 3

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı 4

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı 5

Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu, göletler donduYozgat’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu, göletler dondu
Kim Jong-un'un emretti verdi, hipersonik füze ateşlendiKim Jong-un'un emretti verdi, hipersonik füze ateşlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.