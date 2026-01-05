Kar keyfi Ketençimen Kayak Merkezi’nde yaşandı

Soğuk havaya rağmen kayak ve kızak keyfi yaşamak isteyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren kayak merkezine akın etti. Hafta sonu boyunca yoğun ilgi gören Ketençimen Kayak Merkezi’nde pistler ve dinlenme alanlarında hareketlilik yaşandı. Niğde ve çevre illerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, hem spor yapma hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buldu. Amatör ve profesyonel kayakçılar pistlerde kayarak karın tadını çıkarırken, çocuklar kızaklarla eğlenceli anlar yaşadı.

Niğde’nin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler de Ketençimen Kayak Merkezi’nde kış turizminin keyfini yaşadı. Kayak merkezini ziyaret eden vatandaşlar yaptıkları değerlendirmelerde, güzel ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, Ketençimen Kayak Merkezi’nin kış aylarında önemli bir sosyal ve turistik alan olduğunu ifade etti.

