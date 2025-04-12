Kar, sağanak ve fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji saat saat harita paylaşıp uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu bilgilerine göre bugün tüm bölgelerimizde yağış bekleniyor. Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar ise bugünden itibaren batı bölgelerimizden başlamak üzere artıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Kıyı kesimlerde, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 5 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayanların kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İşte uyarı alan o iller: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük.

BUZLANMAYA DİKKAT UYARISI

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

SICAKLIK BATIDAN İTİBAREN ARTIYOR

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ: 9, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden gün boyu yağmurlu

BURSA: 9, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıkla yağmurlu

EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU: 4, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARABÜK: 5, Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

AMASYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM: 1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA: 8, Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN: 9, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu

ADIYAMAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MARDİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 16, Parçalı çok bulutlu

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır