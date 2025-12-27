HABER

Kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selmandede mesire alanı bölgesinde, B.Y. idaresindeki 34 EU 9224 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü B.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. ve A.C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKE ekiplerinin de destek verdiği olayda, 3 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sakarya kaza
