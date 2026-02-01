Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle özellikle acil durumların yaşanabileceği bölgelerde öncelikli olarak çalışma yürütüyor. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının zaman zaman etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca eğimi yüksek bölgelerde çığ riski bulunduğuna dikkat çekilerek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır