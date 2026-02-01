HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle özellikle acil durumların yaşanabileceği bölgelerde öncelikli olarak çalışma yürütüyor. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, 10 ayrı şantiyede görev yapan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının zaman zaman etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca eğimi yüksek bölgelerde çığ riski bulunduğuna dikkat çekilerek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 1

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 2

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 3

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 4

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 5

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 6

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 7

Kar yağışı Bitlis’te etkisini artırdı: 100 köy yolu ulaşıma kapandı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkçılara "fırtına" uyarısıBalıkçılara "fırtına" uyarısı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralıKontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.