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Kar yağışı fındık üreticisini sevindirdi

06.03.2025 16:07
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının fındık için faydalı olduğu, bundan sonra kar yağışı olması halinde fındık için risk oluşturabileceği belirtildi.

Kar yağışı fındık üreticisini sevindirdi

Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, mevsiminde gerçekleşen kar yağışının fındık tarımı açısından önemli faydalar sağladığını belirterek, bundan sonra yaşanabilecek kar yağışlarının olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.
Gedikali, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir hafta ila on gün önce etkili olan kar yağışı fındık üretimi açısından yararlı oldu. Bu yağış, fındığın su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra toprağın ihtiyacı olan mineralleri sağlamasına da yardımcı oldu. Ayrıca toprak altında bulunan mantar türleri gibi zararlılar üzerinde baskı oluşturarak popülasyonlarını azalttı. Bununla birlikte, kar yağışıyla beraber toprağa azot sağlayan bakteriler de toprağa geçti ve verimlilik arttı" dedi.

"GEÇ DON OLAYINA KARŞI UYARI"

Yüksek rakımlı bölgelerde kısmi olarak zirai don olaylarının yaşandığını dile getiren Gedikali, "Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı ve erken çeşit fındıklarda yapraklanma süreci hızlandı. Özellikle bundan sonra gerçekleşecek kar yağışları fındık üzerinde olumlu değil, aksine olumsuz etkilere yol açacaktır. Fındığın gelişim sürecinde bu tür olumsuz hava şartları ürün kaybına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu. Üreticilere uyarılarda bulunan Gedikali, "Şu ana kadar yağan kar fındık için oldukça faydalıydı. Ancak bundan sonraki süreçte özellikle geç don olaylarına karşı üreticilerin dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık Karadeniz
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