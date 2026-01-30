HABER

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Meteoroloji hava durumu için 60 ilde sarı kodlu uyarı yayınlarken, AKOM İstanbul’da hafta başı karla karışık yağmur ve hafif kar beklendiğini duyurdu. Ancak Prof. Dr. Orhan Şen, üst atmosferdeki sıcaklıklar ve lodos etkisi nedeniyle İstanbul’da etkili bir kar yağışı ihtimalinin zayıf olduğunu vurguladı. Gözler şimdi pazartesi ve salı günlerine çevrildi. İşte hava durumuna ilişkin son detaylar…

Kar yağışı geliyor mu? İstanbul’da kar yağacak mı? Detaylar netleşiyor… Trakya üzerinden yurda giriş yapan yeni soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkları düşürürken yağışları da beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, sağanak ve fırtına nedeniyle 60 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken; İstanbul için beklenen hava durumu da netleşmeye başladı. AKOM, megakentte hafta başı kar ihtimaline dikkat çekerken, Prof. Dr. Orhan Şen’den “beklentiyi düşüren” bir değerlendirme geldi.

AKOM’DAN VE METEOROLOJİ’DEN UYARI

AKOM, hafta sonu İstanbul'da önce karla karışık yağmur sonra hafif kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ise bugün 60 il için sarı kod yayınlayarak kar, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Trakya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları düşüyor, yağış başlıyor.

Yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKOM İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava raporuna göre, bugün 7-13, yarın 5-8, 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.

ORHAN ŞEN AÇIKLADI: İSTANBUL’DA ETKİLİ BİR KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, üst atmosfer seviyelerinde sıcaklıkların halen yüksek seyretmesi nedeniyle İstanbul ve birçok il için açıkladığı kar yağışı beklentisini değiştirdi. Şen, İstanbul’da kar yağışı olasılığının zayıfladığını söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen de 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Marmara ve Anadolu’nun birçok kentinde kar yağışının yeniden görülebileceğini ifade etmiş, hafta sonu itibarıyla kuzeyden gelecek hava sistemlerinin kar ihtimalini artırabileceğini belirtmişti. Şen, pazar ve pazartesi günleri Trakya’da kar yağışının daha yoğun beklendiğini, özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar görülebileceğini aktardı. İstanbul için ise kar yağışının sınırda kalacağını belirterek, etkili bir kar beklentisi olmadığını vurguladı.

Sosyal medya paylaşımlarında, pazartesi ve salı günleri İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade eden Şen, bunun temel nedeninin üst atmosferde sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve Akdeniz üzerinden gelen lodos olduğunu belirtti. Hafta sonu sıcaklıkların 8 dereceye kadar gerilemesinin beklendiğini aktaran Şen, tahminlerin cumartesi günü yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

KUVVETLİ FIRTINA

MGM Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayanlara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

60 KENTE UYARI

MGM Adana, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Batman ve Tunceli için kar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ile Düzce için ise fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ise devam ediyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 8/9 derece.
  • İstanbul 7/13 derece.
  • Denizli 10/16 derece.
  • İzmir 12/18 derece.
  • Adana 11/15 derece.
  • Ankara 8/13 derece.
  • Samsun 14/22 derece.
  • Erzurum -12/2 derece.
  • Malatya 0/6 derece.
  • Kars -18/2 derece.
  • Diyarbakır 0/4 derece.
  • Gaziantep 6/8 derece.
