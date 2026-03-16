Aydın’da araç sayısı 673 bin oldu

Aydın’da şubat ayında toplam araç sayısı 673 bin 565 olurken, 11 bin 185 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın’da 2026 yılı Şubat ayında araç sayısı 241 bin 946 otomobil, 11 bin 340 minibüs, 2 bin 776 otobüs, 90 bin 284 kamyonet, 11 bin kamyon, 253 bin 32 motosiklet, bin 517 özel amaçlı taşıt ve 61 bin 670 traktör olmak üzere toplam 673 bin 565 oldu.

Aydın’da 2026 Şubat ayında toplamda 11 bin 185 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 723’ü otomobil, 185’i minibüs, 38’i otobüs, bin 997’si kamyonet, 131’i kamyon, bin 499’u motosiklet, 32’si özel amaçlı taşıt ve 580’i traktör olarak gerçekleşti.

Ayrıca 2026 Şubat ayında bin 957 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların 584’ü otomobil, 7’si minibüs, 10’u otobüs, 151’i kamyonet, 49’u kamyon, bin 104’ü motosiklet ve 52’si traktör olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Timur Cihantimur için istenen ceza belli olduTimur Cihantimur için istenen ceza belli oldu
Bu belirtiye dikkat: Demir eksikliğiniz olabilir!Bu belirtiye dikkat: Demir eksikliğiniz olabilir!

En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

