Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar adeta çakılacak: 20 ile 30 derece arasında düşüşler bekleniyor…

Hava durumu ile ilgili çok değişik, sıra dışı bir dönemin daha yaşanacağı belirtiliyor. Yeni haftada bazı illerde 48 saat içinde sıcaklık 20 ile 30 derece arasında birden düşecek. Şu anda ise Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaşırken önümüzdeki hafta için gelen uyarılar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son uyarıda yeni haftada beklenen poyrazın sıcaklıkları 25-30 derece birden düşüreceği ve birçok şehrin kar yağışı ihtimali ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

İSTANBUL YARIN 27 DERECEYİ GÖRECEK

Öte yandan İstanbul’daki hava sıcaklığı cumartesi günü 27 dereceye kadar ulaşacak. Başkent Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıkları artacak. Adana-Antalya hattında hava sıcaklığının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

‘ÇOK HIZLI BİR SICAKLIK DÜŞÜŞÜ OLACAK’

Ancak bu hafta etkisini gösteren sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor. NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.” dedi.

‘ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI VAR’

Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının önce batıda etkisini göstermeye başlayacağını söyleyen Çalışkan, “Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı var.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA SULU KAR YAĞACAK, KAR İHTİMALİ DE VAR

Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’da kar olarak düşmesinin beklendiğini anlatan Çalışkan, “İstanbul’da kuvvetli poyraz olacak. Sulu kar yağacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır