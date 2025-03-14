HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar adeta çakılacak: 20 ile 30 derece arasında düşüşler bekleniyor…

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar adeta çakılacak: 20 ile 30 derece arasında düşüşler bekleniyor…

14.03.2025 11:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili haberler son günlerde herkesi şaşırtıyor. Adeta yaz havasının yaşandığı şu günlerin ardından sıcaklıkların birden bire çakılacağı belirtiliyor. Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Karadeniz’den gelecek soğuk havayla, İstanbul’da sıcaklıkların 22 derece birden düşmesi beklenirken şu anda görünen tabloda sulu kar yağışının beklendiği hatta kar yağışı ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. İşte hava durumu haberine ilişkin son detaylar…

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar adeta çakılacak: 20 ile 30 derece arasında düşüşler bekleniyor…

Hava durumu ile ilgili çok değişik, sıra dışı bir dönemin daha yaşanacağı belirtiliyor. Yeni haftada bazı illerde 48 saat içinde sıcaklık 20 ile 30 derece arasında birden düşecek. Şu anda ise Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaşırken önümüzdeki hafta için gelen uyarılar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son uyarıda yeni haftada beklenen poyrazın sıcaklıkları 25-30 derece birden düşüreceği ve birçok şehrin kar yağışı ihtimali ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

İSTANBUL YARIN 27 DERECEYİ GÖRECEK

Öte yandan İstanbul’daki hava sıcaklığı cumartesi günü 27 dereceye kadar ulaşacak. Başkent Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıkları artacak. Adana-Antalya hattında hava sıcaklığının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

3

‘ÇOK HIZLI BİR SICAKLIK DÜŞÜŞÜ OLACAK’

Ancak bu hafta etkisini gösteren sıcak hava dalgasının önümüzdeki haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor. NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.” dedi.

2

‘ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI VAR’

Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının önce batıda etkisini göstermeye başlayacağını söyleyen Çalışkan, “Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı var.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA SULU KAR YAĞACAK, KAR İHTİMALİ DE VAR

Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’da kar olarak düşmesinin beklendiğini anlatan Çalışkan, “İstanbul’da kuvvetli poyraz olacak. Sulu kar yağacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri iftar programına katıldıSuça sürüklenen çocuklar ve aileleri iftar programına katıldı
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet ettiKanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı son dakika haberler istanbul kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.