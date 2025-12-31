HABER

Kar yağışı sebebiyle seralar buz tuttu

Eskişehir’de seralar, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buz tutarken, bu durum çiftçileri zor durumda bıraktı.Tepebaşı ilçesine bağlı Sakartepe Mahallesi’ndeki beyaz örtüyle kaplanan seraların içinde yetişen sebze ve meyveler, don riskine karşı savunmasız kalırken, çiftçilerin mesaisi de katlanarak zorlaştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sakartepe Mahallesi’ndeki beyaz örtüyle kaplanan seraların içinde yetişen sebze ve meyveler, don riskine karşı savunmasız kalırken, çiftçilerin mesaisi de katlanarak zorlaştı. Özellikle gece saatlerinde eksi derecelere inen hava sıcaklıkları seraların donmasına sebep oldu. Bu durum karşısında Sakartepe Mahallesi’ndeki bazı çiftçiler, geleneksel ve acil yöntemlere başvurdu. Çiftçiler, seraların içinde kontrollü bir şekilde ateş yakarak sıcaklık dengesini sağlamak ve don olayının önüne geçmeyi amaçladı.

Kaynak: İHA

Eskişehir
