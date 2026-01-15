HABER

Kar yağışı sürprizi! İstanbul’da hava aniden değişecek: Net tahmin için bu kez tarih verildi

70 ilde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü dondurucu soğukların ardından yaşanan kısa süreli ısınma sona eriyor. Meteoroloji verileri ve Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor; İstanbul da dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar yağışı beklenirken, kar ihtimalinin cuma günü daha netleşeceği belirtiliyor.

Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar geçici olarak etkisini yitirse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve uzman uyarıları yeni bir soğuk hava dalgasına işaret ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Marmara ve Karadeniz’e soğuk hava girişinin başlayacağını belirterek İstanbul’da gündüz sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşeceğini, karla karışık yağmur ve kar ihtimalinin ise cuma günü netleşeceğini söyledi. Pazartesi günüyle birlikte birçok kentte kar yeniden gündeme gelirken, bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına alarmı verildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre özellikle doğu illerini etkilemeye devam eden soğuklar, pazar gününden itibaren batıya da yayılacak.
Bugün en düşük sıcaklığın 6 derece olması beklenen hava sıcaklığının pazartesi günü 3, pazartesi ise 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü İstanbul, Yalova, Düzce ve Kocaeli'nde başlayacak olan karla karışık yağmur, pazartesi günü yerini kara bırakacak. Bugün doğu illeri ise adeta donuyor. Kars'ta en düşük hava sıcaklığı eksi 14, Ardahan'da ise eksi 18 derecelere kadar düşecek. Bugün iç kesimlerde de buzlanma ve don bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumu hakkında yaptığı son açıklamasında “Hafta sonu 18-19 unda Marmara ve Karadeniz bölgesine soğuk hava geliyor. İstanbul’da gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar düşer. Karadeniz kıyısı karla karışık yağmur, iç kesimler kar. İstanbul’da ise karla karışık yağmur görünüyor. Cuma günü daha netleşir.” değerlendirmesinde bulundu.

SARI KODLU KUVVETLİ KAR ALARMI

MGM, sarı kod yayınlayarak Karabük, Bartın ve Kastamonu'ya ise kuvvetli kar uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

FIRTINA UYARISI

MGM, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerine ise saatteki hızı 70 kilometreyi bulacak fırtına uyarısı yayınladı.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 1/9 derece.
  • İstanbul 6/12 derece.
  • Denizli 3/13 derece.
  • İzmir 5/15 derece.
  • Adana 0/12 derece.
  • Ankara -1/3 derece.
  • Samsun 1/10 derece.

  • Erzurum -13/-8 derece.
  • Malatya -8/1 derece.
  • Kars -14/-8 derece
  • Diyarbakır -4/4 derece.
  • Gaziantep -4/8 derece.
