Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Hava durumu kar yağışı alarmı veriyor. Balkanlar kaynaklı yeni soğuk hava dalgası yaklaşırken, meteoroloji uzmanlarından dikkat çeken açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü İstanbul’da kar yağışının zeminde örtü oluşturabileceğini belirterek okulların kapalı olmasının şehir içi trafiği ve riskleri azaltacağını vurguladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Okan Bozyurt ise gelecek sistemin daha yavaş hareket edeceğine dikkat çekerek, İstanbul’da kar örtüsü ihtimali bulunduğunu, Ankara ve çevresinde ise kar kalınlığının şehir merkezlerinde 15 santimetreye ulaşabileceğini söyledi.

Meteoroloji ise fırtına, kar ve sağanak riski nedeniyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu 48 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna dair tüm gelişmeler...

ORHAN ŞEN’DEN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLSUN ÇAĞRISI

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da kar yağışı beklentisi gündeme gelirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den okulların tatil edilmesi yönünde kritik bir çağrı geldi.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

"Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak, İstanbul da etkilenecek" diyen Orhan Şen, "İstanbul'da kar yağışı yerde örtü yapabilir. İstanbul'da pazartesi okulların kapalı olması şehir içi trafiğini azaltır. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Yağacak kar örneğin Yozgat'ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul'da olur" ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA 15 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt da hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaşarak pazartesi günü gelecek olan sistemin özellikle iç kesimlerde etkili kar yağışlarına neden olacağını belirterek İstanbul’da da kar örtüsü bırakabileceğini söyledi. Bozyurt, hava durumu ile ilgili son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

“12 Ocak Pazartesi günü bu sefer Balkanlar üzerinden daha soğuk ve yaşlı bir hava kütlesi gelecek. Bakın şimdikinden daha soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi gelecek.

Pazartesi gününden itibaren özellikle yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde kar yağışları etkili olacak ve gece sıcaklıkları bir hayli düşeceği için iç kesimlerde özellikle kar kalınlığında ciddi anlamda bir artış bekliyoruz. Rakamlar verecek olursak; Ankara, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Konya gibi yerlerde kar kalınlığının şehir merkezlerinde bir 15 cm civarı olmasını bekliyoruz.

Şehirlerin yüksek kesimlerinde de 20-25 cm olabileceğini öngörüyoruz. Çünkü bu kar yağışı bu sefer şimdiki kadar hızlı hareket etmeyecek. 2-3 gün boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak ve aynı zamanda kuvvetli buzlanma ve don olayı da ona eşlik edecek.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NASIL OLACAK?

İstanbul'un yüksek kesimlerinde bir karla karışık yağmur ve kar geçişleri bekliyorum. Ama böyle bir kalın bir kar örtüsü oluşturacak ölçüde değil ama 12'sinde yani Pazartesi gelecek olan hava kütlesinde İstanbul'da bir kar örtüsü oluşturabilir.

“İSTANBUL’DA ŞUBAT AYINDA KAR YAĞIŞLARI DAHA ETKİLİ OLACAK”

İstanbul’la ilgili şöyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Yeni hava modellerine baktım. İklim modellerini inceledim. Kutuplarda aşırı bir stratosferik ısınma var ve kutup dalgalanması dediğimiz polder vortex olayları şubat ayında özellikle güney enlemlere kuvvetli bir şekilde inmesini bekliyoruz.

Ve ben şubat ayının Ocak ayına göre biraz daha sert sistemlerle bizi karşılayacağını düşünüyorum. Evet, Şubat ayı bu sene Ocak ayından daha soğuk geçecek gibi. Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında ve özellikle kuzey ve iç bölgelerde kar yağışları Şubat ayında daha yoğun olacak gibi. Zaten İstanbul'un ben her zaman diyorum kar yağışı istatistiklerine baktığımız zaman özellikle Şubat aylarında kar yağışlarının İstanbul'da daha etkili olduğunu görüyoruz.”

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVAMIZ GELİYOR

Milyonlara ulaşan X hesabından paylaşım yapan Hava Forum ise, "Balkanlar üzerinden soğuk havamız geliyor" diyerek "Cumartesi havamız lodos. Sıcaklık 15-16 dereceye kadar çıkacak. Ara ara sağanak yağmur kütleleri vuracak. Akşam ve gece lodos ıslık çaldırtacak. Ağaç, çatı, direk altlarında dolaşmayın" ifadeleriyle uyardı.

PAZAR GECESİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Pazar öğleden sonra rüzgarın kuzeye döneceğini ve havanın soğumaya başlayacağını yazan Hava Forum, "Pazar gecesi yağış yüksek kesimlerden başlayarak kara dönecek. Pazartesi gün boyu kar yağışları bekliyoruz. Fakat şu noktada açık olmak lazım şu anki verilere göre buradan bir efsane kar yağışlı, 30-40 santimetreli kar beklemek yanlış olur" dedi.

ŞEHRİN ZİRVELERİNDE 20 SANTİM BEKLENTİSİ VAR

Paylaşımın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Alçak kesimlerde 1-6 cm ince beyaz örtü, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre, şehrin zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü beklentimiz var. Kıyafet tercihlerinizi iyi yapın çok inip çıkıyoruz iniyoruz bu dalgalanma hasta eder. Bu sistemden sonra ay sonuna doğru daha sert Sibirya kökenli bir sistem alabiliriz. Tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Verileri aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi karlar dileriz..."

48 KENTE SARI KODLU UYARI

İstanbul ve çevresi için beklenen kar yağışı gündemi meşgul etse de, yurt genelinde fırtına, çığ riski ve gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 48 kent için sarı kodlu uyarı verildi.

Bu illerde yaşayanların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde uyarı verilen iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Marmara ve Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Bartın, Karabük, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın batı ilçeleri ve Alanya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri, Marmara ve Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yurdun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya'nın kuzey ve batısı, Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise yurt genelinde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esecek.