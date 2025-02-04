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  4. Kar yağışının detayları netleşti! İstanbul’da kar etkili olacak mı? ‘Sıcaklıklar düştü şimdi sırada kar var’

Kar yağışının detayları netleşti! İstanbul’da kar etkili olacak mı? ‘Sıcaklıklar düştü şimdi sırada kar var’

04.02.2025 08:09
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Kar yağışı geliyor. Hava durumu ile ilgili son tahminler geldi. İstanbul’da ise sağanak yağış bugün karla karışık yağmura dönüşecek. Perşembe günü ise kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor. Ankara’da ise salı günü sağanak, çarşamba hafif kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli kar yağışının İstanbul’da etkili olacağı ilçeleri ve miktarını tek tek anlattı ve kar yağışının detayları netleşti. İşte kar yağışını ülke genelinde etkisinin tüm detayları…

Kar yağışının detayları netleşti! İstanbul’da kar etkili olacak mı? ‘Sıcaklıklar düştü şimdi sırada kar var’

Hava durumu kar yağışı ile etkisini göstermeye nihayet başlıyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı görülecek. Özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca insan 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını beklerken açıklama sonunda geldi. Son dakika hava durumu tahminlerine göre sağanak yağış artık yerini önce karla karışık yağmura, ardından da kar yağışına bırakacak. İşte bölge bölge kar yağışı tahminleri…

ÖNCE KAR YAĞIŞI ARDINDAN KURU SOĞUK VAR!

Kar yağışı ile ilgili detayları meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli paylaştı:

“Kar yağışı artık Sibirya arktik bölge aralığından soğuk çıktı, bize doğru geliyor. Hatta artık giriş yapmaya başladı bile. Zaten sıcaklıklar düştü. Şimdi sırada kar var. Son cuma gününden bu yana olan değişiklikler oldu. Birincisi yağışın miktarı çok az; İç Anadolu'da kar var iki gün ama o iki günlük kar değil azar azar iki gün kar arkasından kuru soğuk devam ediyor. Bu kuru soğukla beraber maalesef havanın hani kar alamadığımız gibi bir de havanın kalitesi daha da düşüyor.

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MARMARA’DA KAR YAĞIŞI SINIRDA

Marmara'da yağış da sınırda sıcaklık da sınırda o nedenle işte yükseklere kar yağacak, düşük yerlere karla karışık yağmur, ortaya karışık bir tablo var. Bu kış için olası kar ihtimallerinden en yüksek sistemlerden bir tanesi.

Yüksek basınç var. O nedenle zaten yağışı zayıflatıyor. Burada bir deniz desteği ortaya çıkar mı çıkabilir ama kuvvetli bir deniz desteği olmayabilir. Yağışlar Batı bölgelerden iç kesimlere doğru ilerleyecek. Önce Avrupa'ya baktığımızda dağılmış yağışlar var. Özellikle Akdeniz'e doğru uzanan ardından bize doğru geliyor. Batı bölgelerinde etkin yağışı görüyoruz ardından İç ve Doğu bölgelere ilerliyor ama iç bölgelere doğru ilerlerken zayıflıyor. Zayıf yağış da yere kar olarak zayıf kar olarak iniyor.

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SOĞUK HAVA SİBİRYA’DAN GELİYOR

Bir Sibirya'ya doğru olan bir sistemin geldiğini görüyoruz o nedenle zaten yüksek basıncın etkisindeyiz. Sibirya yüksek basıncı, Sibirya'dan gelen sistemler niye kuvvetli geliyor niye geldiğinde uzun kalıyor çünkü yüksek basınç yüksek basınç ağır hareket eder ağır hareket ettiği için de çabuk gitmiyor. O nedenle yani bizde yağışı engelleyen yüksek basınç etkisi o soğuğun çok uzun süre kalma etkisinden biraz daha yüksek maalesef.

İSTANBUL’UN NERELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?

Öncelikle yurdun büyük kısmında bir şey yok. Yavaş yavaş kar şöyle ufak ufak kendini göstermeye başlıyor. İç Anadolu'da ufak şöyle bir kafayı çıkartıyor. Batı Karadeniz'de Bolu çevrelerinde, İç Ege'de ondan sonra işte Marmara’da belirmeye başlıyor. Daha etkin kar örtüsü Bursa çevreleri Balıkesir'de de çok fazla yok, Trakya'da da yok. İstanbul'un Anadolu yakasında bir beyaz örtü görülecek. Anadolu yakasında da örtü yapabilecek ama Avrupa yakasında bu ihtimal daha az. Anadolu yakasında biraz daha fazla olmak üzere beyaz örtü ihtimali var.

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KAR YAĞIŞI İSTANBUL’DA NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da önce bir yağmur var salıya kadar ardından çarşamba öğleden sonra ya da öğle saatleri itibariyle yükseklerde yağış kar yağışına dönmeye başlıyor. Kıyı kesimlerde çok fazla değil akşam gece kar yağışlı alanlar her iki yakada da iç kesimlerinde ağırlıklı yüksek kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere kar yağışına dönmeye başlıyor. Kıyı kesimlerde de ara ara kar yağışına dönecek, kesecek.

Yani aralarda hem yağmura dönebiliyor hem de kesintiye uğrayabilir. O nedenle kıyı kesimlerde bir beyaz örtü yapma ihtimali olsa da; bir sıcaklık itibariyle zayıf görünüyor, ikincisi yağışın hem kesintiye uğramaması hem de arada yağmura itibariyle yerde olsa da çok fazla kalamayacak gibi bir görüntü var.

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İLÇE İLÇE KAR YAĞIŞI NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

İstanbul’un iç kesimlerinde ise sıcaklık 3 dereceler civarında yumuşak bir kar var. İşte Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Aydos iç kesimler Anadolu yakasının, Avrupa yakasında da Esenler, Başakşehir, Güngören, Etiler civarı ve çevreleri bu alanda bir beyaz örtü ihtimali var. Anadolu yakasında bir tık daha ihtimal yüksek görünüyor. Peki ne kadar sürecek? Çarşamba öğleden sonra, Perşembe, Cuma öğle saatlerine kadar sonra hem sıcaklık artıyor, hem yağış kesmeye başlıyor.”

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul Bünyamin Sürmeli kar
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