Kar yağışıyla kapanan kırsal mahalle yolları açılıyor

Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hani ve Çermik ilçelerinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalle yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için gündüz başlattıkları çalışmaları gece saatlerinde de devam ettirdi. Kar yağışının etkili olduğu Lice, Hani, Kulp ve Çermik ilçelerinde kırsal mahalle yollarını açmak için ekipler sahada görev yapıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kulp ilçesine bağlı Dolun Mahallesi’nde hasta bir vatandaşı almaya giden ambulansın yolda kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yaklaşık 20 kilometrelik yolun kardan temizlenmesiyle ambulansın mahalleye ulaşması sağlandı ve hasta yurttaş hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır