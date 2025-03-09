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Kar yanığı nedir? Kar yanığı nasıl olur? Kar yanığı nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.03.2025 23:34
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Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte soğuyan hava insan vücudunda çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. Özellikle bağışıklığı düşük olan kişiler, soğuk hava nedeniyle ve havada dolaşan partiküllerden çok kolay etkilenerek kış boyu nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar yaşayabilirler.

Kar yanığı nedir? Kar yanığı nasıl olur? Kar yanığı nasıl geçer?

Kar yağışı yıl boyunca beklense de, eşsiz manzaralara neden olsa da bazı olumsuz durumlara da yol açabilir. Soğuk hava nedeniyle tüm kışı hasta geçirenlerin çok iyi bildiği soğuk algınlıklarının yanı sıra kar, özellikle ciltte başka sorulara da neden olabilmektedir.

Kar yanığı nedir?

Kış mevsiminde çeşitli kış sporları yapan, dağda vakit geçiren kişilerin çok sık yaşadığı kar yanığı, soğuk ısırması olarak da bilinir. Ultraviyole ışınlarının karın yüzeyinden yansıması ve cilde ulaşması sonucunda cilt zarar görür.

Kar yüzeyi güneş ışınlarını direkt olarak yansıttığı için karlı olan alanlarda ultraviyole ışınlarına maruz kalma olasılığı çok daha yüksek olur. Bu durum da ciltte yanma, kızarıklık ya da kabarcık oluşumu gibi çeşitli ve ciddi hasarlara yol açabilmektedir.

Kar yanığı nasıl olur?

Soğuk ısırması ya da kar yanığı, genel olarak çok yüksek rakımlı ve karlı olan bölgelerde oluşan bir durumdur. Güneş ışınlarını % 80 oranında yansıtma özelliği bulunan kar, güneş ışınlarının etkisini arttırır ve cilt bu durumdan ciddi zarar görür.

Kar yanığı nasıl geçer?

Kar yanığı oluşumunun ardından en kısa süre içinde durumu düzeltebilmek için vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir. Ardından doktorun uygun gördüğü tedavi süreci başlatılır. Tedavide genel olarak ılık su banyosu ile hızlı bir biçimde yeniden ısınma sağlanır.

Daha fazla soğuğa maruz kalınmamalıdır. Soğuk maruziyetinin önüne geçilmeli ve dolaşım sağlanmalıdır. Çok bilinen bir yanlış olarak hasar gören bölgeyi karla ovmak doğru değildir. Ayrıca kuru sıcak kullanılmamalıdır ve tekrar ısınmanın yavaş yapılması da yanlıştır.

Kar yanığı nasıl önlenir?

Kar yanığı oluşmadan da önüne geçilebilecek bir durumdur. Bunun için çeşitli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

  • Etkili bir güneş koruyucu krem kullanmak
  • Cildi güneş etkilerinden koruyacak giysiler giymek
  • Çok uzun süre güneşte kalmamak
  • Güneç gözlüğü kullanmak
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