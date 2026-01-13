HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kar yemek sağlıklı mı? Pekmezle karıştırıp yiyenleri uyardı

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası özellikle çocuklar arasında yaygınlaşan 'kar yeme' alışkanlığına uzmanlardan uyarı geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, şehirlerde yağan karın hava kirliliği, egzoz gazları, bakteri ve parazitler nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini belirterek, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kar yemek sağlıklı mı? Pekmezle karıştırıp yiyenleri uyardı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, özellikle çocuklar arasında sıkça görülen kar yeme alışkanlığına karşı aileleri uyardı.

Kar yemenin tek başına doğrudan tehlikeli gibi görülmediğini ancak sanıldığı kadar masum da olmadığını belirten Yurtseven, şehir ortamında yağan karın ciddi riskler taşıyabileceğine dikkati çekti.

Kar yemek sağlıklı mı? Pekmezle karıştırıp yiyenleri uyardı 1

"AĞIR METALLER BİRİKEBİLİR"

Dr. Yurtseven, şehirlerde yağan karın hava kirliliği nedeniyle egzoz gazlarına maruz kaldığını vurgulayarak, "Bu karların içerisinde ağır metaller birikebilir, çeşitli mikroorganizmalar bulunabilir. Bu nedenle kirlenmiş karların kesinlikle yenilmemesi gerekir" dedi.

Kar yemek sağlıklı mı? Pekmezle karıştırıp yiyenleri uyardı 2

"KAR YENİLMESİNİ ÖNERMİYORUZ"

Yerde biriken karlardaki riskin daha da fazla olduğunu ifade eden Yurtseven, "Yerdeki kar hayvan dışkısı, bakteri ve parazit içerebilir. Bu da özellikle çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle çocukların kar yemesini önermiyoruz" şeklinde konuştu.

Kar yemek sağlıklı mı? Pekmezle karıştırıp yiyenleri uyardı 3

"KAR YEMEK GÜVENLİ DEĞİLDİR"

Çocukların merak duygusu nedeniyle kar yemek isteyebileceğini de dile getiren Yurtseven, bu durumda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Eğer çocuk illa kar yemek istiyorsa, mümkünse temiz ve yeni yağdığı düşünülen kardan çok az miktarda denemesine izin verilebilir. Ancak sonrasında mutlaka ağız hijyenine dikkat edilmelidir. Bir çocuk hekimi olarak bana sorarsanız kar yemek güvenli değildir. En güvenlisi hiç yememektir" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti iddiaları sonrası Ahmet Akın noktayı koyduAK Parti iddiaları sonrası Ahmet Akın noktayı koydu
Özgür Özel'den Leyla Usta'ya sert çıkışÖzgür Özel'den Leyla Usta'ya sert çıkış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.