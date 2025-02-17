Kar yeniden İstanbul'a geliyor! Uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKOM, İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği'nden peş peşe açıklamalar geldi. 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağı, soğuk hava dalgasının etkisini göstereceği belirtildi. Öğrenciler ve veliler ise okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte soğuk havanın etkisine girmesi beklenmektedir.

İlimizde halen devam eden yağışların; bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Salı günü de kuvvetli yağışların; 19.02.2025 (Çarşamba) günü karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 20.02.2025 (Perşembe) ve 21.02.2025 (Cuma) günü aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

8-12 DERECE DÜŞECEK

"19 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceği, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını bildirdi.

"OKULLAR TATİL EDİLSİN"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Şen, okulların tatil edilmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul’da bu gelecek olan kar yağışı bir öncekinden iki tık daha fazla olacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur var, yani yerde tutacak bir kar yok ama perşembe günden itibaren kar yağışı geliyor. İstanbul’da Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar dört gün kar yağışı görülüyor.

Bence Cuma günü, okulların tatil olmasında fayda var. Çünkü Perşembe yağacak, Cuma akşam, yani Perşembe gecesi de sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Servislerin okula gitme, mahalle arası, sokak aralarında çocukları toplama biraz problem yaratabilir. Yani Cuma, hafta sonu tatili de birleştirebilir ama Sayın Valimiz daha iyi bunu düşünecektir."

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bence Cuma günü, okulların tatil olmasında fayda var. Çünkü Perşembe yağacak, Cuma akşam, yani Perşembe gecesi de sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Servislerin okula gitme, mahalle arası, sokak aralarında çocukları toplama biraz problem yaratabilir. Yani… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 17, 2025

"21-22 ŞUBAT'TA KUVVETLENECEK"

AKOM'dan yapılan açıklamada, uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği belirtildi.

Bugünden itibaren İstanbul'da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı, hava sıcaklığının hızla düşmesiyle 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat'ta kuvvetleneceği ifade edildi.

"VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLSUN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."

BUGÜN 11 YARIN 12 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji bugün "Bolu, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce" için yarın ise "Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce" için sarı kodlu uyarıda bulundu.