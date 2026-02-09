Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor!

İtalyan basınında çıkan haberlerde, bu sabah Brindisi ile Lecce kentlerini bağlayan "613" kara yolunda zırhlı araca bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Özel bir şirkete ait olduğu aktarılan zırhlı nakil aracının, saldırganlar tarafından güzergah üstünde park edilen diğer bir aracın ateşe verilerek yolun kapatılmasıyla durdurulduğu ifade edildi.

PATLAYICI KULLANDILAR

Çoğu kar maskesi takan soyguncuların, zırhlı aracı soyabilmek için patlayıcı kullandığı da aktarıldı.

Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı ancak yaralanan olmadığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle soygun girişiminin başarılı olmadığı aktarılırken, hırsızların yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak kaçtıkları iddia edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu arada olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin İtalyan jandarması tarafından Lecce ili yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Basında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, "İtalya'da 'Vahşi Batı'yı andıran sahneler" yorumları yapıldı.

DAHA ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ

Söz konusu "613" numaralı kara yolunda 2024'te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon avro civarında para çalmıştı.

