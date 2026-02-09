HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor!

İçerik devam ediyor

İtalya'nın güneydoğusunda bulunan Brindisi ile Lecce kentleri arasındaki kara yolunda bir zırhlı para nakil aracına yönelik soygun girişimi sırasında soyguncularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, bu sabah Brindisi ile Lecce kentlerini bağlayan "613" kara yolunda zırhlı araca bir grup silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1

Özel bir şirkete ait olduğu aktarılan zırhlı nakil aracının, saldırganlar tarafından güzergah üstünde park edilen diğer bir aracın ateşe verilerek yolun kapatılmasıyla durdurulduğu ifade edildi.

PATLAYICI KULLANDILAR

Çoğu kar maskesi takan soyguncuların, zırhlı aracı soyabilmek için patlayıcı kullandığı da aktarıldı.

Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2

Bu sırada olaya müdahale eden güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı ancak yaralanan olmadığı bildirildi.

Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 3

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle soygun girişiminin başarılı olmadığı aktarılırken, hırsızların yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak kaçtıkları iddia edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu arada olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin İtalyan jandarması tarafından Lecce ili yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 4

Basında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, "İtalya'da 'Vahşi Batı'yı andıran sahneler" yorumları yapıldı.

Kara yolunda patlayıcılı soygun girişimi! O anlar aksiyon filmlerini aratmadı... Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 5

DAHA ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞ

Söz konusu "613" numaralı kara yolunda 2024'te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon avro civarında para çalmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da liseli öğrencinin sıkışan parmağını itfaiye kurtardıBatman’da liseli öğrencinin sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
İsrail'den Filistinli tutsaklar için yeni idam planı! Gardiyanlar Doğu Asya'ya gidecekİsrail'den Filistinli tutsaklar için yeni idam planı! Gardiyanlar Doğu Asya'ya gidecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya soygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.