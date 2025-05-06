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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan tartışma yaratan karar! Vaadi olan desteği kaldırıyor... Talep emeklilerden gelmiş

AK Partili Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın yaptığı bir açıklama tartışma yarattı. Açıklamasında seçimlerde vaadi olan emeklilere ücretsiz ulaşım desteğini kaldıracağını aktaran Çetinkaya, bu isteğin emeklilerden geldiğini iddia etti. Öte yandan Çetinkaya'nın emekliler için bir diğer vaadi olan bin liralık gıda desteğinin de hayata geçirilmediği belirtildi. İşte detaylar...

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'dan tartışma yaratan karar! Vaadi olan desteği kaldırıyor... Talep emeklilerden gelmiş
Melih Kadir Yılmaz

Seçim zamanı emeklilere; ücretsiz su ve ulaşım, her ay yerel marketlerden bin liralık gıda desteği gibi vaatleri bulunan AK Partili Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın emeklilerle ilgili yeni kararı tartışma konusu oldu.

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BELEDİYE BAŞKANI BİZZAT KENDİSİ DUYURDU! SEÇİM VAADİ OLAN DESTEĞİ KALDIRIYOR

Çetinkaya, seçim vaatleri arasında bulunan 'Emeklilere ücretsiz ulaşım' desteğinin kaldıracaklarını kamuoyuna duyurdu. Çetinkaya'nın bu açıklaması tartışmaları da beraberinde getirirken, Çetinkaya bu hizmetin emeklilerden gelen şikayetler üzerine kaldırılacağını öne sürdü.

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KARABÜK'TE EMEKLİLER ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ İSTEMİYORMUŞ

NOW'da yer alan habere göre Çetinkaya emeklilerin ücretsiz ulaşım istemediğini savundu ve "Bunu da bugün ilk defa söyleyeyim, emekliye ücretsiz dolmuş, ulaşım kalkacak önümüzdeki günlerde" dedi.

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"EMEKLİLER KENDİLERİ 'KALDIRIN' DİYOR, BİZ DE KALDIRACAĞIZ"

Çetinkaya açıklamasının devamında ise "Emekliler kendileri diyor. "Kaldırın" diyor. Emeklilerden yoğun bir şikayet gelmesi üzerine "İstemiyoruz" diye biz de kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

BİN LİRALIK GIDA DESTEĞİ VAADİ DE GERÇEKLEŞMEMİŞ

Öte yandan ilgili haberde Çetinkaya'nın diğer bir vaadi olan merkezde ikameti bulunan tüm emeklilere bin liralık gıda yardımı desteğinin de hayata geçirilmediği aktarıldı. Bazı vatandaşlar konuyla ilgili olarak yöneltilen soruya "Ne bin lirası ya", "Yok hiç almadık" şeklinde yanıtlar vererek bu vaadin de gerçekleştirilmediğini savundu.

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Belediye başkanı Karabük ak parti emekli
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