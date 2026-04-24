Karabük merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

KARABÜK merkezli 8 ilde sanal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 18’i tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Karabük merkezli operasyonlarda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kocaeli ve Kütahya’da 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden kişi hesaplarına aktarıp oradan da kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları ve 17 ilde 32 kişiyi 57 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 797 bin 300 liraya düştüAltının kilogram fiyatı 6 milyon 797 bin 300 liraya düştü
Sosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık yapan 5 şüpheli yakalandıSosyal medya üzerinden fuhuşa aracılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Karabük
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

