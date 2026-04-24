Karabük merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden reklam vermek suretiyle yatırım yaparak para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Karabük merkezli operasyonlarda Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kocaeli ve Kütahya’da 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, suç gelirlerini paravan şirketler üzerinden kişi hesaplarına aktarıp oradan da kripto para borsalarında kaybetme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları ve 17 ilde 32 kişiyi 57 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı.



