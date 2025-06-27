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Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto varlıklar üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapıp, elde ettikleri suç gelirlerini aklamaya çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, zanlıların bu yöntemle 16 kişiyi toplam 10 milyon 350 bin lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Antalya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Suça karışan diğer 2 kişinin ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Kripto varlık üzerinden yaklaşık 86 milyon liranın hareketliliğiyle ilgili çalışmaların sürdüğü aktarıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Karabük
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